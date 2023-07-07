"Раптова госпіталізація": підозрюваний в хабарництві голова облради Тернополя не прийшов у ВАКС
Джерело:Центр протидії корупції
У п'ятницю, 7 липня, ВАКС мав розглянути клопотання про відсторонення від посади голови Тернопільської облради, якого підозрюють в хабарництві. Однак, він пропустив засідання.
Перед засіданням Михайло Головко раптово опинився на лікарняному. За даними ЗМІ, йому поставили діагноз "гіпертонічний криз".
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Коли відбудеться засідання
Тобто, ще вчора Головко був на засіданні ВАКС щодо запобіжки, а вже сьогодні опинився на стаціонарному лікуванні,
– зауважили в ЦПК.
Додали, що апеляцію на запобіжку суд відклали на 12 липня, а засідання щодо відсторонення від посади – на 13.
Видання "20 хвилин" пише, у пресслужбі облради заявили, що станом на 7 липня Головко не передуває на робочому місці. Він звернувся до медзакладу за допомогою. Також у пресслужбі додали, "що саме з ним, поки що не знають".Довідка. НАБУ затримало Головка та двох заступників очільника ОВА 26 червня. За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 мільйона гривень у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Також за ці кошти обіцяли погасити борг ОВА перед цим ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті у 2022 році.
Що цьому передувало
- 4 липня у САП повідомили, що оскаржили запобіжні заходи голови Тернопільської облради та двом заступникам очільника ОВА – Ігорю Гайдуку та Ігорю Дем'янчуку.
- Раніше їм призначили тримання під вартою з альтернативою внесення понад 805 тисяч гривень.Прокурор не погоджується з розміром застави та, зважаючи на тяжкість злочину, наполягатиме на застосуванні більш суворого запобіжного заходу.
- "Тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 мільйонів гривень для голови Тернопільської облради, 10 мільйон гривень – для першого заступника голови Тернопільської ОВА та 8 мільйонів гривень – іншого заступника", – наголосили в САП.
- Додали, оскільки Головку інкримінується злочин, пов'язаний із займаною ним посадою та виконанням службових повноважень, САП готує клопотання про його відсторонення.
- Незабаром після того, як підозрюваного звільнили з-під варти, він повернувся на роботу. Головко заперечує всі звинувачення, називає їх "повним маразмом, абсурдом та провокацією".