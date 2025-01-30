В ОП назвали "100-денний план" завершення війни російським

У медіа з'явився так званний "100-денний план" Трампа щодо України. У ньому йдеться, що війна має завершитись 9 травня. В Офісі Президента вже заявили, що жодних мирних планів у реальності не існує.

Радник глави Офісу Президента України Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу зазначив, що план, який шириться в медіа, насправді написаний Росією і є фікцією. У ньому немає нічого про те, що платить або віддає Росія, натомість є лише перелік того, від чого відмовляється Україна.

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"Очевидно, що подібних "планів" буде ще багато – будуть намагання змінити акценти. Але всі вони побудовані на концепції: давайте влаштуємо "Афганістан 2.0" для Сполучених Штатів і Європи. Мета цих планів – принизити тих, хто підтримує Україну в її боротьбі за права", – сказав Михайло Подоляк.

Мета Росії – принизити партнерів України

Він додав, що все, що прописане в "плані", вже неодноразово заявлялося Росією раніше. Це виключно російські бажання та її інтерпретації фіналу війни. Завершення війни на умовах цього "плану", означає повне приниження та обнулення репутації євроатлантичної спільноти.

У такому випадку виходить, що Росія домінує, правил більше немає, і все виконується лише за її вказівками. Далі вона почне претендувати на нові території та відроджувати концепцію свого домінування на пострадянському просторі й у країнах Варшавського договору. Вона наполягатиме на відсуненні баз НАТО десь до Західного Берліна,

– сказав Подоляк.

Радник глави Офісу Президента України додав, що дехто заявляв, що США нібито хочуть цей "план" реалізувати.

"Якщо США справді цього прагнуть, то це означає, що вони відмовляються від статусу домінуючої країни, яка гарантує певні правила. Так, ці правила сьогодні виконуються не на 100%, але цей "план" – це повне обнулення репутації США", – підсумував Подоляк.