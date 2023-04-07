Це блеф, пил в очі, – Подоляк про вигадки розвідки Росії та "злив" документів про наступ ЗСУ

Вранці 7 квітня у ЗМІ повідомили про "витік" документів щодо українського наступу, до якого може бути причетна Росія. Однак такі інформаційні вкиди – це лише наслідки деградації російської розвідки.

Про це повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк. Він стверджує, що після розпаду СРСР російська розвідка деградувала настільки, що єдиний спосіб відмитися від "солсберівських пригод", "триденних планів" та інших провалів – це фотошоп та "віртуальні псевдозливи".

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Окупанти намагаються зірвати контрнаступ ЗСУ

Москві надто хочеться зірвати український контрнаступ. Але справжні плани росіяни побачать на полі. Скоро,

– йдеться у повідомленні.

Згодом Подоляк аргументував свою думку. Він стверджує, що якщо окупанти намагаються створити вигляд, ніби вони щось знають, – отже, вони нічого не знають.

"Це блеф, пил в очі. Ви не володієте даними, а лише намагаєтеся зіграти в дестабілізацію, інформаційно та психологічно вплинути на осіб, що приймають рішення", – зауважив посадовець.

Подоляк додає, що Росія шукає будь-яких способів перехопити інформаційну ініціативу, спробувати вплинути на сценарні плани контрнаступу України та налякати своєю "обізнаністю".

Однак, за словами радника глави ОП, це лише стандартні елементи оперативної гри російської розвідки – і нічого більше. Подоляк наголосив, що до реальних планів України ці інформаційні російські вкиди не мають відношення.

Російська пропаганда знову грає в ігри

Подоляк вважає, що опубліковані дані, скоріше, спираються на статистичний аналіз поставок, можливих оперативно-тактичних задумів, а також великий обсяг фіктивної інформації.

Крім того, посадовець каже, що будь-яка війна передбачає постійні спроби розвідорганів ворожої сторони отримати доступ до напрацювань Генерального штабу.

"І якби Росія справді отримала реальні сценарні заготовки – вона навряд чи оприлюднила б їх. Адже набагато вигідніше заготувати власні зустрічні пастки, залишаючи при цьому другий бік у незнанні про власне знання. Натомість публікація сьогодні – це безумовний доказ виключно оперативної інформаційної гри Росії", – підкреслив Подоляк.

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