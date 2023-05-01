У порадах Верещук і Лубінця немає суперечностей, – Подоляк про російські паспорти
Джерело:Михайло Подоляк
Українців на окупованих територіях спантеличили заяви Ірини Верещук та Дмитра Лубінця про російські паспорти. Якщо омбудсман закликав погоджуватись на такі документи, то Верещук закликала ні в якому разі не співпрацювати з окупантами.
Втім, радник Глави ОП Михайло Подоляк розтлумачив такі заяви. За його словами, українці на окупованих територіях можуть взяти російський паспорт за певних умов.
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Про які умови йдеться
У порадах представників держави Дмитра Лубінця та Ірини Верещук громадянам на окупованих територіях немає жодних суперечностей. Якщо ви маєте змогу не отримувати російський паспорт, намагайтеся не отримувати. Якщо вам необхідно взяти російський паспорт, щоб уникнути репресій, катувань, – беріть,
– пояснив Подоляк.
Він також наголосив, що принципова громадянська позиція заслуговує найвищої оцінки, однак ніхто не виграє від збільшення числа українських полонених чи закатованих громадян.
Радник Глави ОП зауважив, що Україна не буде переслідувати громадян, які пасивно отримали "російське громадянство".
"Ключове – пасивно, під жорстким примусом. Бо це (примус до непотрібного російського паспорта) одна з важливих технологій залякування з боку РФ і безумовна ознака системного геноцидного формату війни", – йдеться у пості.
Водночас Подоляк підкреслює, що кожен із тих, хто активно сприяв окупантам, обіймали посади в окупаційних адміністраціях, допомагали в організації "референдумів" і під камери брали російські паспорти, відповідатиме перед законом.
Що передувало
- Наприкінці квітня 2023 року російський диктатор підписав указ про визнання іноземцями на тимчасово окупованих територіях людей, що мають український паспорт.
- Через це їх можуть депортувати з тимчасово окупованих територій Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя.
- Буквально напередодні рішення окупантів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповідав, що без громадянства Росії в Маріуполі вижити неможливо. Треба бодай подати документи на так званий паспорт.
- Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що громадяни України на окупованих територіях мають брати російський паспорт або виїжджати. Адже у цьому випадку мовиться про збереження життя.
- Водночас міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що її позиція залишається незмінною. Вона вкотре просить в жителів окупованих територій, аби ті не співпрацювали з окупантами та дочекались ЗСУ.