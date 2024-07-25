Ймовірно, застрелили: у Дніпрі знайшли мертвим активіста Михайла Тонконогого

Михайла Тонконогого розшукували кілька днів, він зник та не виходив на зв'язок. На його тілі виявили ознаки насильницької смерті.

Офіційних повідомлень від поліції наразі немає. Однак місцеві телеграм-канали заявили, що на тілі Михайла виявили вогнепальні поранення.

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Раніше видання Суспільне писало, що заява про зникнення Михайла Тонконогого надійшла від його матері 23 липня.

Місцеві видання повідомляли, що 22 липня Тонконогого зафіксували камери, коли він їхав за кермом своєї автівки по проспекту Слобожанському в бік Підгородного. Відтоді зв'язок із ним обірвався.

Пізно ввечері 24 липня колишній голова Соборної районної Ради міста Артем Тімарєв написав, що Тонконогого знайшли мертвим з ознаками насильницької смерті. Він додав, що працюють криміналісти.

25 липня друг активіста Олександр Островький підтвердив Суспільному, що правоохоронці знайшли тіло Михайла.

Видання "Дніпро Оперативний" також написало, що оперативники кримінальної поліції вже затримали групу осіб, які можуть бути причетні до злочину.

Наразі 24 Канал очікує на коментар Нацполіції щодо обставин смерті Михайла Тонконогого.