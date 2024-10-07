Зеленський присвоїв командувачу ОТУВ "Харків" Михайлу Драпатому нове звання

Володимир Зеленський надав звання генерал-майора Михайлу Драпатому. Він є командувачем оперативно-тактичного угруповання військ "Харків" з весни 2023 року.

Указ на сайті Офісу Президента датований 5 жовтня 2024 року. До цього Михайло Драпатий був бригадним генералом.

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На посаду командувача ОТУВ "Харків" Михайла Драпатого призначили 13 травня 2024 року. Буквально 10 травня 2024 року Росія почала наступ на Харківську область.

Що відомо про нове звання Драпатого

Надати військове звання генерал-майора бригадному генералу Михайлу Васильовичу Драпатому – заступнику начальника Генерального штабу Збройних Сил України,

– мовиться в указі Володимира Зеленського.

Михайло Драпатий працює не тільки командувачем ОТУВ "Харків", а й з лютого 2022 року досі є заступником начальника Генштабу з підготовки військових.

Коротко про Михайла Драпатого