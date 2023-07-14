Рада попросить президента Грузії помилувати Саакашвілі
14 липня 2023, 11:00Читать новость на русском
У Верховній Раді зареєстрували проєкт звернення до президента Грузії. Його попросять здійснити гуманітарний акт та помилувати Міхеіла Саакашвілі.
Вже оприлюднено відповідний проєкт постанови №9491, інформує 24 Канал. Нагадаємо, що Саакашвілі дозволили оглянути польським лікарям після 6 місяців затримки.
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Рада попросить президента Грузії помилувати Саакашвілі
Так, Верховна Рада запланувала:
- закликати президента Грузії Саломе Зурабішвілі надати уповноваженому Верховної ради України з прав людини Дмитру Лубінцю доступ до громадянина України Міхеіла Саакашвілі;
- звернутися до президента Грузії з проханням здійснити гуманітарний акт та помилувати Саакашвілі, враховуючи його тяжкий фізичний стан;
- звернутися до парламентів держав – членів Європейського Союзу з проханням ухвалити відповідні рішення та резолюції щодо необхідності здійснення президентом Грузії гуманістичного акту та помилування Саакашвілі, підтвердивши важливість дотримання міжнародних стандартів прав людини.
Зазначається, що широке висвітлення у вітчизняних та світових медіа інформації про умови утримання Саакашвілі, а також відповідні дипломатичні повідомлення спонукають Раду до невідкладного реагування на відомості про критичний стан здоров’я Саакашвілі.
Затримка Саакашвілі: останні новини
- Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі зможуть оглянути польські лікарі. Зокрема, вони вивчать його стан і ухвалять відповідні рішення щодо його лікування.
- Зазначимо, що стан здоров'я колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі суттєво погіршився. У керівній партії країни виключили проведення будь-яких консультацій щодо нього.
- До речі, Володимир Зеленський відреагував на жахливий фізичний стан ув'язненого Міхеіла Саакашвілі. Послу Грузії в Україні президент запропонував повернутися до Тбілісі. У Грузії вже бідкаються через заяву українського лідера.
- Врятувати Саакашвілі може тиск міжнародної спільноти на грузинську владу, вважає депутатка парламенту Грузії Хатія Деканоїдзе.