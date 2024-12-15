Чому саме Міхеїл Кавелашвілі став єдиним кандидатом на "виборах" президента Грузії

У Грузії не припиняються протести через рішення проросійського уряду відмовитися від курсу на євроінтеграцію. Ситуація загострилася після того, як колегія виборців обрала президентом колишнього футболіста Міхеїла Кавелашвілі, який також підтримує політику Кремля.

Кавелашвілі обирали представники провладної партії "Грузинська мрія". Про це 24 Каналу розповів грузинський журналіст Звіад Корідзе, додавши, що опозиція не визнає нового президента.

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Що відомо про Кавелашвілі

Насправді ніяких виборів не було. Опозиція та населення їх не визнає, бо парламентські вибори пройшли з порушеннями й масштабними фальсифікаціями. Відповідно партія-переможець та її рішення не є легітимними.

Міхеїл Кавелашвілі був єдиним кандидатом, тому його обрання – це навіть не імітація справжніх виборів, адже суперників у нього не було. Свою політичну програму президент також не демонстрував, тож не відомо, що він хоче робити впродовж 5 років при владі.

Коли теперішній прем'єр-міністр Іраклі Кобахідзе був головою Конституційної комісії, він вніс зміни про те, що президента мають обирати без дебатів, без жодної дискусії. Зараз у людей є різні претензії до Кавелашвілі, починаючи з того, що він навіть не має вищої освіти,

– розповів грузинський журналіст.

Новообраний президент ніколи не проявляв своєї політичної позиції, завжди належав до мовчазної більшості партії "Грузинська мрія". Кавелашвілі активно заявив про себе тільки тоді, коли у порядку денному з'явився російський "закон про іноземних агентів". Ймовірно, тоді колишній прем'єр Грузії Бідзіна Іванішвілі, який виїхав у Росію, обрав саме такий агресивний типаж на посаду президента.

У нього немає ні досвіду, ні знань, ні амбіцій. Навіть на футбольному полі він ніколи не демонстрував свою амбіційність. Але ця людина підійшла Іванішвілі, бо не показуватиме свій характер, слухатиметься його,

– наголосив Звіад Корідзе.

Зважаючи на те, що президент представляє зовнішню політику країни, можна припустити, що така кандидатура повністю ігноруватиме інтереси грузинської держави. Мабуть, саме цього хотів Бідзіна Іванішвілі.