Боронив країну разом із синами: під Бахмутом загинув воїн з Прикарпаття

У кровопролитній війні, яку розв'язала Росія, гинуть найкращі сини та доньки. Україна 1 червня втратила ще одного Героя – під Бахмутом загинув 50-річний Микола Бомко.

До початку повномасштабного вторгення чоловік працював у Держприкордонслужбі. Від 24 лютого 2022 року Герой боронив країну разом з двома синами.

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Країна продовжує втрачати найкращих

Миколі Бомко нещодавно виповнилося 50 років. Він народився на Вінниччині, проте з дружиною довгий час жили у Дрогобичі, де виховували 2 синів. Герой був прикордонником і працював на пункті пропуску Рава-Руська. Останні кілька років жили у місті Болехов Івано-Франківської області.

З початком повномасштабного вторгнення Микола разом стали на захист країни. Воїн служив штаб-сержантом, головним сержантом 1-го взводу оперативного призначення 8 роти оперативного призначення (на БТР) 3-го батальйону оперативного призначення Національної гвардії України. На жаль, Герой загинув 1 червня поблизу населеного пункту Спірне Бахмутського району.

Це непоправне горе для всіх нас, адже країна продовжує втрачати найкращих своїх синів. Болехівська територіальна громада в скорботі. Кожна втрата – це невимовний біль, який роздирає душу…

– висловили співчуття у громаді.

Наразі дата, час зустрічі та коли відбуватиметься похорон – невідомо. У міськраді повідомлять деталі додатково згодом.



У боях за Україну загинув Микола Бомко/ Фото Болехівська міська рада

Втрати України: останні новини

Під Бахмутом загинув 26-річний музикант і поет Данило Подибайло. Війна застукала Героя у Маріуполя, проте чоловік зміг вирватися з окупації. Ворог забрав його життя під Бахмут поблизу села Кліщіївка.

На Харківщині попрощалися з 55-річним В'ячеславом Сахновським. Він був командиром танка й боронив країну з 2022 року. Герой загинув на Донеччині поблизу Костянтинівки.

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Редакціящиро співчуває всім рідним загиблого Героя. Вічна пам'ять!