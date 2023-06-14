Вирок у справі Чауса: скандального суддю відправили за ґрати на 10 років

Вищий антикорупційний суд відправив колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса за ґрати. Проведе у місці позбавлення волі він 10 років.

Справа Чауса тягнулась ще від 2016 року, коли детективи НАБУ викрили його в отриманні хабаря у розмірі 3,7 мільйона гривень. У середу, 14 червня, стало відомо про вирок, який ухвалив ВАКС щодо цього судді.

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Нарешті вирок

Як зазначили у Центрі протидії корупції, Чаус отримав 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Також його позбавили права обіймати певні посади на 3 роки.

Чауса затримали одразу в залі суду. Вирок ухвалила колегія суддів у складі Євгена Крука, Олексія Кравчука та Інни Білоус,

– написали у ЦПК.

Окрім того, там згадали, що прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Аліна Жовницька вимагала для Чауса дещо жорсткіше покарання.

Власне, вона говорила про 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки.

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Що відомо про справу

У семирічний судовій тяганині у справі Чауса було все: Верховна Рада дала згоду на затримання судді, Солом'янський суд призначив йому запобіжний захід, однак сам Чаус виїхав у Молдову.

Після цього його оголосили у загальнонаціональний розшук, а згодом – у міжнародний розшук. Звісно, з посади судді його звільнили.

У 2018 – 2020 роках справа заглохла, допоки у 2021-ому у Кишиневі Чаусу остаточно не відмовили у наданні політичного притулку – згодом з'явилось повідомлення про його "викрадення" в столиці Молдови.

Знайшли "бідолаху" в серпні 2021 року, розгляд його справи відновився та тривав дотепер. Цікаво, що Чаус навіть намагався оскаржувати в ОАСК своє звільнення з посади судді Дніпровського суду Києва.

Чаус та його захисники мають право оскаржити вирок протягом 30 днів. До того ж скандальний суддя уже заявив, що подаватиме апеляцію.