Вирок у справі Чауса: скандального суддю відправили за ґрати на 10 років
Джерело:Центр протидії корупції
Вищий антикорупційний суд відправив колишнього суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса за ґрати. Проведе у місці позбавлення волі він 10 років.
Справа Чауса тягнулась ще від 2016 року, коли детективи НАБУ викрили його в отриманні хабаря у розмірі 3,7 мільйона гривень. У середу, 14 червня, стало відомо про вирок, який ухвалив ВАКС щодо цього судді.
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Нарешті вирок
Як зазначили у Центрі протидії корупції, Чаус отримав 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Також його позбавили права обіймати певні посади на 3 роки.
Чауса затримали одразу в залі суду. Вирок ухвалила колегія суддів у складі Євгена Крука, Олексія Кравчука та Інни Білоус,
– написали у ЦПК.
Окрім того, там згадали, що прокурорка Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Аліна Жовницька вимагала для Чауса дещо жорсткіше покарання.
Власне, вона говорила про 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади на 3 роки.
Чауса заарештували в залі суду: дивіться відео ВО "Автомайдан"Зверніть увагу! Чаус та його захисники мають право оскаржити вирок протягом 30 днів. До того ж скандальний суддя уже заявив, що подаватиме апеляцію.
Що відомо про справу
- У семирічний судовій тяганині у справі Чауса було все: Верховна Рада дала згоду на затримання судді, Солом'янський суд призначив йому запобіжний захід, однак сам Чаус виїхав у Молдову.
- Після цього його оголосили у загальнонаціональний розшук, а згодом – у міжнародний розшук. Звісно, з посади судді його звільнили.
- У 2018 – 2020 роках справа заглохла, допоки у 2021-ому у Кишиневі Чаусу остаточно не відмовили у наданні політичного притулку – згодом з'явилось повідомлення про його "викрадення" в столиці Молдови.
- Знайшли "бідолаху" в серпні 2021 року, розгляд його справи відновився та тривав дотепер. Цікаво, що Чаус навіть намагався оскаржувати в ОАСК своє звільнення з посади судді Дніпровського суду Києва.