Все життя прожив у Білорусі та приїхав захищати Україну: на війні загинув воїн із Прикарпаття

Україна продовжує втрачати своїх вірних захисників. На фронті загинув уродженець Прикарпаття Микола Грик. Він прожив майже все своє життя у Білорусі, а згодом повернувся на Батьківщину, щоб стати на її захист проти російських загарбників.

Солдату було всього 33 роки. Він був уродженцем містечка Калуш на Івано-Франківщині.

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До України воїн повернувся за покликом серця

На території Білорусі Микола проживав разом зі своїми рідними. Попри влаштоване життя за кордоном, він за покликом серця повернувся в Україну і став на її захист від Росії.

Загинув захисник 9 червня 2024 року під час виконання бойового завдання. На жаль, жодні деталі про його бойовий шлях невідомі. Втім, знайомі Миколи кажуть, що він був чудовою людиною.

"Надзвичайна людина! Пишаюся, що була знайома! Вічна пам’ять Герою!" – написала у мережі Ольга Ящишин.

У міській раді Калуша також висловили свої співчуття сім'ї та знайомим загиблого Миколи Грика.

Висловлюємо щирі співчуття рідним полеглого Героя. Низький уклін загиблому Захисникові за жертовний подвиг в ім'я незалежної України,

– написали у Калуській міській раді.

Про дату та місце поховання воїна буде повідомлено пізніше.

Україна продовжує втрачати своїх синів та доньок на війні

На початку червня стало відомо, що від цинічного ракетного обстрілу Росії загинув 19-річний матрос Тарас Гутникевич, який був родом із Львівщини. Незадовго до своєї загибелі юний український захисник закінчив військові навчання у Великій Британії.

Також на початку червня повідомили про загибель військової Шури "Ялти" Рязанцевої. Її поховали у п'ятницю, 14 червня, у Києві. Захисниця була відома як стилістка і художниця з костюмів, яка одягала акторів "Кварталу 95" та інших відомих осіб. Причиною смерті стала серцева недостатність.

Також днями у Києві попрощалися із захисником Іваном Парамоновим, який поліг 8 червня на Харківському напрямку. Загинув під час виконання бойового завдання. Уламки потрапили йому у шию та серце. Столиця проводжала Івана в останню путь дощем.

також висловлює співчуття рідним, близьким та знайомим воїна Миколи Грика. Світла пам'ять Захиснику України!