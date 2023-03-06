Маленький синочок залишився без тата: у боях за Бахмут загинув захисник зі Львівщини
Джерело:Солонківська територіальна громада
У Бахмуті в боях з російським агресором загинув захисник зі Львівщини Микола Макаревич. Йому було лише 35 років.
Микола Макаревич – уродженець Зубри Солонківської громади. Він пішов захищати Україну добровільно у березні 2022 року.
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Що відомо про загиблого Героя
Лише місяць тому, 9 лютого, Миколі виповнилось 35 років. Цілий рік повномасштабної війни він тримав небо у складі 125-ї бригади – був командиром роти.
У Героя залишилася дружина Анастасія Шарко, 4-річний синочок Миколка та батьки.
Світлий спомин про подвиг мужнього і славного сина України житиме завжди у наших серцях. Слава і шана воїну. Доземний уклін і вічна пам'ять Миколі Макаревичу,
– написали у Солонківській громаді.
Поховають Миколу Макаревича завтра, 7 березня.
Миколі Макаревичу було 35 років / Солонківська громада
Втрати українців
- Нещодавно стало відомо, що на війні в Україні загинув бойовий медик Степан Сайко. Він рятував життя побратимів та поклав за нашу державу своє.
- Поблизу Бахмута загинула бойова медикиня 93-ї бригади "Холодний Яр" Яна Рихліцька. Це сталося під час евакуації поранених українських захисників 3 березня.
- А 20-річний нацгвардієць Богдан Ваків так і не дочекався весни. Захисник з села Раків Івано-Франківської області загинув на Луганщині 28 лютого.
- Також у Харківській області загинув депутат Сокирянської міської ради Іван Варчук. Він зіткнувся з диверсійно-розвідувальною групою російської армії.