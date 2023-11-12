Це місія його життя, – Давидюк припустив, що задумав Патрушев проти Путіна

За останній час дуже активним в інформаційному полі став секретар Ради безпеки Росії Ніколай Патрушев. Його присутність подекуди затьмарює діяльність Владіміра Путіна.

Активізацію Патрушева відзначають і в Україні. Однак висновки можна буде зробити згодом, адже він може зникнути з інфопростору так само несподівано, як і з'явився. Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк.

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Патрушев веде власну гру

Загалом Ніколай Патрушев іноді з'являється у медійному просторі на певний час, аби потім знову затихнути. Варто спостерігати, наскільки його остання активність затягнеться, і він зможе себе розкрити як політичну фігуру.

"Патрушев взагалі себе бачить Ніколо Макіавеллі при Путіні, сірим кардиналом. За це він ще може поплатитися, звичайно. Путін це бачить, відчуває і точно вибудовує це беззаперечне лідерство", – наголосив Микола Давидюк.

Хоч колишній директор ФСБ веде свою гру, але попри все він залишається лояльним до Владіміра Путіна. Зауважимо, що під час заколоту Пригожина Патрушев міг так само постати проти чинного президента, однак цього не зробив.

У нього є справді шанс зберегти ці кремлівські, "пітєрскіє" еліти, але замінити лідера. Це він в тій чи іншій формі намагатиметься зробити. Для нього це важливо. Думаю, зараз це місія його життя,

– підкреслив політолог.

Ніколай Патрушев був одним із тих, хто переконував Путіна не йти на вибори, однак це завдання він провалив. При цьому цікавою буде доля сина Патрушева – Дмітрія, який зараз очолює міністерство сільського господарства Росії, якщо Путіна знову переоберуть. Бо Патрушев-старший активно намагається просувати свого сина.

Подейкують, що саме Дмітрія Патрушева секретар Радбезу Росії хоче зробити новим президентом.

Микола Давидюк про активізацію Патрушева у Росії: дивіться відео

Остання активність Патрушева: що відомо