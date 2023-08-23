У "Слузі народу" поповнення: Микола Тарарін приєднався до партії замість Холодова

ЦВК зареєструвала нового народного депутата від "Слуги народу" - ним став Микола Тарарін. Він зайняв місце скандального Андрія Холодова.

На початку серпня Рада позбавила Холодова мандату. Відомо, що той вже пів року живе за кордоном.

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Тарарін працював юристом

Під час засідання 22 серпня ЦВК розглянула заяву Миколи Тараріна та зареєструвала його народним депутатом. Микола Тарарін балотувався до Верховної Ради під номером 147 у списку партії.

Чоловік є юристом – він закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого. Відомо, що Тарарін проходив військову службу в органах військової прокуратури. Ще з 2005 року він працював юристом та адвокатом.

Ще з 2019 Микола Тарарін був частиною "Слуги народу". З перших днів її створення політсили він допомагав як юрист. Зокрема, він був залучений до партії на етапі на президентських та парламентських виборів.

Андрій Холодов, що був попередником Тараріна, написав заяву на складання мандату ще 31 липня. Тоді його виключили й з "Слуги народу". Верховна проголосувала за звільнення Холодова 9 серпня.

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