Під час обшуку Микола Тищенко розтрощив свій телефон: у мережі показали відео

Сьогодні, 25 червня, співробітники ДБР прийшли до помешкання нардепа Миколи Тищенка з обшуком. У той час, як правоохоронці передивлялися речі чиновника, він схопив свій мобільний телефон і кілька разів вдарив ним по столу.

У мережу потрапило відео, де Микола Тищенко просто перед співробітниками ДБР розтрощує свій телефон, аби не надавати його як речовий доказ.

Дивіться також Прокурори проситимуть про домашній арешт для Тищенка

"Розмазав" по столу

На кадрах чути, як слідчий питає у нардепа прізвище, а той відмовляється його називати. Поки працівник ДБР нотує "відмову особи від представлення", Тищенко хапає свій мобільний і лупить ним по столу.

"Я попереджаю Вас, якщо Ви зробите ще якісь дії, я Вас затримаю", – реагує на поведінку чиновника слідчий.

Тищенко трощить свою мобілку: дивіться відео