Вечірки у локдаун, Україна – лялька і свято Чорнобиля: якими зашкварами запам'ятався Тищенко

Нардепа Миколу Тищенка після його "робочої подорожі" до Таїланду виключили з партії "Слуга народу". Однак це не перший гучний скандал за участю чиновника. На його рахунку – вечірка у розпал локдауну, штовханини в Раді та комічні обмовки.

Тищенко стверджує, що поїхав до Таїланду, аби організувати зустріч з представниками української громади. Хоча перед цим РНБО заборонила виїзд чиновників за кордон в особистих цілях, інформує 24 канал.

До теми Тищенка виключили з партії "Слуга народу"

Операція "Пхукет"

На зустрічі у курортній країні мали "покращувати взаємодію з представниками українського суспільства". Обрали для такого "покращення" чотиризірковий готель Novotel. Глава фракції Давид Арахамія зауважив, схоже, не всі депутати розуміють, чим мають займатись під час війни. Після цього він анонсував кадрові рішення.

Мережа традиційно вибухнула мемами. Українці кепкували, що "захистили Мукачево, захистимо і Бангкок".

З'ясували справжню мету поїздки Тищенка / Фото "Мемаграм"

До речі, Тищенко і раніше світився за кордоном. Наприклад, його критикували за благодійні вечері у Чехії та Франції. Користувачі мережі обурювались через такі заходи під час війни. Однак чиновник зазначав, що збирав гроші на ЗСУ.

Річ у тім, що вечірки були у стилі "лакшері". Саме тому в мережі наголошували – це не на часі. Писали, що "Коля захищає Україну в теробороні Праги", а також називали "бійцем невидимого фронту".

Скандали з Тищенком

"Надувна лялька" та "насос"

Одним з перших скандалів Тищенка було абсурдне порівняння України з насосом.

Я порівнюю сьогодні Україну, нашу рідну, нашу Україну, яку нам збудували наші попередники, з насосом. Де, куди не візьмеш... Що не береш, все щось не працює,

– ляпнув нардеп.

Натомість з формулою Штайнмаєра у чиновника чомусь асоціювалась "надувна лялька". Тищенко говорив, аби впоратись із надувною лялькою, потрібна інструкція. Мовляв, формула працює за такою ж схемою.

"Так ви, наприклад, берете іграшку. Ляльку берете, от берете ляльку. Наприклад, надувну ляльку ви берете. Ви знаєте, як з нею впоратися? Ось ляльку берете. І щоб знати як... Або, не знаю, машину, купити машину. Ви знаєте, як з нею? От щоб з нею впоратися, потрібна інструкція", – продовдив свій спіч Тищенко.

"Надувна лялька" та "насос": відео з першим скандалом нардепа

Вечірка у розпал карантину

Схоже, порушувати правила для Тищенка – не новинка. Під час суворого карантину у Києву, коли була пандемія коронавірусу, нардеп влаштував вечірку у готелі Fairmont на Подолі.

Святкували у ресторані день народження дружини Тищенка Алли Барановської. Судячи з відео, яке гуляло мережею, захисні маски носив лише персонал закладу.

День народження дружини Тищенка: дивіться відео

Сам чиновник став виправдовуватись, мовляв, не порушував умов карантину, оскільки святкування дня народження його дружини відбувалось в готельному номері, а це не заборонено. Однак, зважаючи на фото зі святкування, готельний номер був таки доволі масштабний.

Вечірка Тищенка у локдаун / Скриншот з мережі

Схожий скандал був ще навесні 2020 року, коли журналісти з'ясували, що ресторан "слуги народу" "Велюр" приймав відвідувачів під час карантину. Сам Тищенко запевнив, нібито все нормально – гості "сиділи голодними". Крім того, у липні 2020 року "Велюр" запрошував відвідувачів розважитися в нічний час. Наголошували, "Місто засинає, але не "Велюр".

Таємні фото із Закарпаття

За Тищенком також тягнеться багато курйозних обмовок. Наприклад, якось він переплутав та сказав, що "вакцинувався ковідом" . Також одного разу він назвав роковини Чорнобильської трагедії "святом" й закликав "привітати" з ним ліквідаторів.

У грудні 2022 року журналісти повідомили, Тищенко із групою осіб посеред ночі проник на територію приватної бази Грінвуд 2005 у Закарпатській області.

Охоронець підприємства був спантеличений та викликав поліцію. Правоохоронці підтвердили факт, що нардеп хотів пробратись на базу. Що там шукав Тищенко – незрозуміло.

"Вєнгри – наші друзі"

До слова, раніше Тищенко був головою Закарпатської обласної організації "слуг". У травні 2021 року чиновник поїхав на західний кордон інспектувати тамтешню митницю.

Найбільше нардепа обурив недобудований туалет. Тищенко звернувся до тодішнього голови Закарпатської митниці Миколи Пожо. На місці "інспекції" Тищенко змушував Пожо компліментарно говорити про жителів Угорщини, яких він назвав "вєнграми". Просив на камеру сказати, що "вєнгри – наші друзі".

Вєнгри – наші друзі. На двох мовах кажіть! Кажіть, що угорці наші друзі. Кажіть на камеру, щоб усі знали,

– закликав Тищенко.

Дивіться відео, як Тищенко хвалить угорців:

"Попу як у… Тищенка"

Відзначався Тищенко і танцями. У липні 2020 року в мережі звернули увагу на відео, як він в автомобілі станцював тверк під пісню Насті Каменських "Хочу попу як у Кім".

Нардеп їхав в авто з радіоведучим В’ячеславом Дьоміним і демонстрував свою п'яту точку прямісінько у камеру. Нардеп був учасником програми "Караоке на колесах". Пориву до танцю не стримував.

Тищенко та "Попа як у Кім": відео



Тверк від Тищенка / Фото з мережі

Напад на Лероса

Скандали з Тищенком були прямо у Верховній Раді. Зокрема, одного разу він знімав сторіс у Раді і пропустив голосування. Також ледь не влаштував бійку. Тищенко почав тягати по залі свого колегу Гео Лероса на засіданні парламенту

Лерос критикував президента, а "слуга народу" вирішив питання силою. Він забрав мікрофон з рук Лероса та відтягнув від трибуни.

Між нардепами почалась штовханина. Лерос намагався дати опір, але різниця у вазі зіграла вирішальну роль.

Штовханина з Леросом: дивіться відео

Біографія Тищенка

З 2005 року Тищенко працював на телебаченні. Був ведучим різноманітних розважальних програм. Наприклад, "Ревізор".

Також він володіє ресторанами у Києві, тим же "Велюром".

У політику прийшов в 2019 році – на парламентських виборах його обрали за мажоритарною системою від партії "Слуга народу".

У червні 2020 року Тищенко очолив парторганізацію "Слуга народу" в Києві. Також хотів претендувати на крісло мера Києва.

З березня 2021 року очолив Закарпатську обласну організацію партії "Слуга народу", залишивши посаду голови Київської міської організації партії. У липні 2022 року йогог усунули з посади.

Зважаючи на численні скандали, полтична кар'єра Тищенка ще надовго залишиться в пам'яті українців. Однак, напевно, згадуватимуть нардепа за зашкварами, а не здобутками. Хоча можна не сумніватись, що до переліку найскандальніших нардепів Тищенко точно потрапить.