У Миколаєві попрощалися з 6 саперами, які загинули під російським обстрілом на Херсонщині
Джерело:Суспільне
6 травня група піротехніків вирушила на розміновування території Херсонської області. На жаль, під артилерійським обстрілом ворога загинули 6 працівників ДСНС.
Вже 12 травня у Миколаєві загиблих рятувальників провели в останню путь. На церемонію прощання прийшли пів тисячі людей.
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У Миколаєві попрощались з саперами
Нагадаємо, що росіяни прицільно атакували співробітників ДСНС, скинувши вибухівку з безпілотника, а потім – накрили Чорнобаївський аеропорт з артилерії. Обстріл продовжувався тривалий час.
Тіла загиблих вдалося забрати близько 19 години. Вижило лише двоє з команди – фельдшер та ще один співробітник ДСНС. Їм пощастило, бо вони опинилися з іншого боку автомобіля.
Під час обстрілу загинули Ігор Соловйов, Олександр Ходаковський, Андрій Орлов, Володимир Погорєлий, Микола Шолох, Роман Каленик.
Попрощатися з надзвичайниками зібралися майже 500 людей – рідні, друзі та колеги.Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та колегам загиблих Героїв. Вічна пам'ять рятувальникам!
Прощання з рятувальниками / Фото Суспільне
Що відомо про загиблих рятувальників
- Олександру Ходаковському було 38 років. У водолаза-сапера лишилася дружина Еліна та дві донечки-близнючки – 11-річні Ганна та Олександра. Після того, як Херсон окупували, сім'я виїхала у безпечне місце, а Олександр – знову повернувся працювати до ДСНС, щоправда – в іншій області.
- Командиру підрозділу піротехніків Ігорю Соловйову було всього 32 роки. У нього залишилася 28-річна дружина Софія та 2-річна донечка. Ігор Соловйов працював у ДСНС протягом 14,5 років. До 2014 року – служив у Керчі, проте з приходом росіян довелося тікати до Херсона. У 2022 році чоловік знову опинився в окупації, і знову вимушений був їхати в інше місце.
- Загинув від рук росіян і 40-річний сапер Андрій Орлов. Без батька й чоловіка залишилися 9-річний син Данило й дружина Орися. Андрій вже розміновував у 2005 – 2006 роках території після вибухів у Новобогданівці, що в Запорізькій області, та Лозовій, що на Харківщині.