У Миколаєві чули вибух: у місті була ракетна небезпека
- У Миколаєві 30 липня вночі пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги в області.
- Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку та швидкісну ціль ворога, що рухалася в напрямку Очакова.
- Про наслідки вибуху наразі немає інформації від обласної військової адміністрації чи мерії.
У Миколаєві пізно вночі 30 липня пролунав вибух. До цього по всій області оголосили повітряну тривогу.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
До теми Україна знову під атакою "Шахедів": для яких областей є небезпека
Що відомо про вибух у Миколаєві?
У Миколаївській області тривогу оголосили о 00:19. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для регіону.
Херсонська, Миколаївська області – ракетна небезпека,
– написали військові.
Разом із цим Повітряні сили писали про швидкісну ціль ворога, яка рухається в напрямку Очакова.
О 00:22 у самому Миколаєві почули вибух. Про це написали місцеві журналісти.
"У Миколаєві було чутно звук вибуху", – повідомляють кореспонденти Суспільного.
Наразі про наслідки гучного звуку в Миколаєві нічого не повідомляли ні в ОВА, ні в мерії.
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.