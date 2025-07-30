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30 липня, 00:26
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У Миколаєві чули вибух: у місті була ракетна небезпека

Владислав Кравцов
Основні тези
  • У Миколаєві 30 липня вночі пролунав вибух після оголошення повітряної тривоги в області.
  • Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку та швидкісну ціль ворога, що рухалася в напрямку Очакова.
  • Про наслідки вибуху наразі немає інформації від обласної військової адміністрації чи мерії.

У Миколаєві пізно вночі 30 липня пролунав вибух. До цього по всій області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибух у Миколаєві?

У Миколаївській області тривогу оголосили о 00:19. Повітряні сили попереджали про ракетну небезпеку для регіону. 

Херсонська, Миколаївська області – ракетна небезпека, 
– написали військові.

Разом із цим Повітряні сили писали про швидкісну ціль ворога, яка рухається в напрямку Очакова. 

О 00:22 у самому Миколаєві почули вибух. Про це написали місцеві журналісти. 

"У Миколаєві було чутно звук вибуху", – повідомляють кореспонденти Суспільного.

Наразі про наслідки гучного звуку в Миколаєві нічого не повідомляли ні в ОВА, ні в мерії. 

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