У Миколаєві чули вибух: у напрямку міста летіли ракети
У Миколаєві ввечері 19 липня чули вибух. У напрямку міста летіли ворожі ракети.
В Миколаївській області також було оголошено повітряну тривогу. 24 Канал закликає жителів Миколаєва перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
До теми В Миколаєві пролунав вибух
Що відомо про вибух у Миколаєві
Повітряна тривога у Миколаївській області пролунала о 16:51. Через 20 хвилин Повітряні сили написали про ворожу ракету, яка перебувала в напрямку області.
Миколаїв терміново в укриття,
– написали військові.
Уже о 17:13 стало відомо про вибух у місті. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.
"У Миколаєві було чутно звуки вибухів", – написали журналісти.
Вибухи у Миколаєві також підтвердив і міський голова Олександр Сєнкевич. Він закликав жителів міста перебувати в укриттях.
Подробиці згодом. Нічого не викладайте в мережу!
– написав він.
Через кілька хвилин Сєнкевич повідомив, що у Миколаєві є приліт у житловому районі.
За даними моніторингового телеграм-каналу Monitor, попередньо, окупанти могли пустити на місто 2 ракети типу Х-59/69. Після вибухів ворожі цілі в області більше не фіксували.
Відбій повітряної тривоги у Миколаївській оголосили о 17:20.Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.