У Миколаєві знову чули вибухи: в області повітряна тривога
В Миколаївській області зараз є загроза застосування балістичного озброєння. Про це повідомили в Повітряних силах.
У Миколаївській області 7 жовтня оголошували повітряну тривогу через загрозу ракетних обстрілів, але о пів на першу дня дали відбій. Чергову тривогу оголошували о 14:09.
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Що відомо наразі
Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич нагадує не фотографувати і не знімати відео під час повітряної тривоги.
Не знімаємо. Залишайтесь у безпечних місцях. Всю офіційну інформацію надам згодом,
– написав він.
Про те, що в місті вибух, повідомили кореспонденти Суспільного.
Вибухи у Миколаєві 7 жовтня / Alerts.in.ua
Місцеві ЗМІ стверджують, що тривогу оголосили після вибухів.
Два гучні вибухи пролунали в Миколаєві о 14:08. Відразу після них в області було оголошено повітряну тривогу,
– пише сайт "Новини N".
Пролунали нові вибухи
Через чергову загрозу ворожого обстрілу на Миколаївщині о 16:14 знову оголосили повітряну тривогу. Вже за 3 хвилини в Миколаєві пролунав черговий вибух.
Повторний прихід там же,
– написав голова ОВА Віталій Кім.
24 Канал буде стежити за розвитком подій і оперативно повідомляти про нові деталі. Будь ласка, бережіть себе і будьте в укриттях!
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Ситуація після обстрілу в Грозі
У селі на Харківщині побували експерти ООН. Там дуже багато загиблих, у кожній хаті по декілька трун.