У Миколаєві та на Херсонщині чули вибухи

У Миколаєві та в Херсонській області близько 22:00 місцеві повідомляють про звуки вибухів.

На Херсонщині повідомили про гучний звук. За словами місцевих, окупанти пускають з регіону ракети в сторону Миколаївської області.

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Не виходьте з укриттів

Людям потрібно залишатись в укриттях, оскільки перед тим оголосили повітряну тривогу. Близько 20:30 сирени лунали майже у кожній області. Згодом у більшості регіонів повідомили про відбій.

До слова, на Миколавщині о 22:15 теж відбій. Що спричинило звуки – поки не повідомляють.

Як діяти під час повітряної тривоги

Коли у вашому регіоні є повітряна небезпека, слід якнайшвидше спуститись в укриття. Там потрібно бути до відбою. Про нього скажуть з офіційних ресурсів або ж пролунає другий звук сирени.

Якщо поруч немає укриття, то слід хоча б дотримуватись правила двох стін вдома. Це означає, що від потенційного місця удару вас має відділяти 2 стіни: одна стримує ударну хвилю, інша захищає від уламків.

Ігнорувати повітряну тривогу в жодному разі не можна, оскільки дотримання простих правил може врятувати ваше життя.

Обстріли Харкова

Удень 26 травня росіяни вчергове обстріляли Харків. У місті та на околицях Харкова чули звуки вибухів. Очевидці розповідали, що снаряди падали у районі Лісопарку.

Глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов розповів, що під ударами опинилися Шевченківський та Київський райони, а також район Павлового Поля. Кількість жертв зростала протягом дня. Ввечері повідомили, що загинули 7 мирних жителів, ще 17 – зазнали поранення, серед них – 9-річна дитина.

Мер міста Ігор Терехов закликав людей не виходити з укриттів, оскільки в Харкові знову гучно та небезпечно. Він зазначав, що можна ховатись в метро, але рух метрополітену не зупиняли.

Ввечері харків'яни знову повідомляли про звуки вибухів у місті.

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