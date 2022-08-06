Тривала комендантська година в Миколаєві: як у місті ловлять ворожі ДРГ

У Миколаєві 5 серпня почалася комендантська година, яка триватиме 2 доби. Її основна мета виявити якомога більше ворожих диверсійно-розвідувальних груп.

Тому перебувати на вулиці без причини заборонено. Про це 24 каналу розповів журналіст 24 каналу в Миколаєві Артур Зайонц.

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Як патрулі ловлять ДРГ

Дозволяється перебувати на вулиці для того, щоб відвідати важкохворих близьких та при переході в укриття під час повітряної тривоги. У кожному дворі є патруль, який слідкує, щоб містяни не порушували правила.

Одним з методів вилову ДРГ є те, що патрулі заходять до під'їздів, помешкань і рандомно у мешканців перевіряють документи. Можуть попросити перевірити, наприклад, телефон. Таких явищ по місту багато,

– розповів журналіст.

Як у Миколаєві ловлять ДРГ: дивіться відео

Яка ситуація на Миколаївщині: основне

В оперативному командуванні "Південь" розповіли про актуальну ситуацію станом на 6 серпня. Там зазначили, що російські окупанти продовжують вести бойові дії вздовж зайнятого рубежу оборони. У своїй тактиці загарбники надають перевагу ракетно-артилерійським та авіаційним ударам.

ворог двічі вдарив ракетними системами залпового вогню по населених пунктах Миколаївщини. В обласному центрі зафіксовано вогонь росіян по промисловій інфраструктурі й житлових кварталах. Для цього загарбники використали 12 реактивних снарядів, важких поранень зазнали 2 людини.

російські військові окупували 5% населених пунктів у Миколаївській області. Про це повідомив Віталій Кім. За його словами, росіяни окупували Снігурівку та населені пункти на південь від цього міста. Водночас Кім зазначив, що бойові дії тривають на території Херсонської області та додав, що "це південний фронт".

Видання The Times повідомляло, що росія підготувала для наступу на Миколаїв близько 25 тисяч солдатів. окупанти хочуть оточити місто. Таким чином вони намагаються виправити своє становище. Паралельно це автоматично покращує умови для наступу на Одесу.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім зауважив, що обласний центр справді може бути метою ворога. Проте він переконаний, що у найближчі місяці росіянам не вдасться оточити місто, оскільки воно під надійним захистом.

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