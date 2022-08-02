У Миколаєві лунали потужні вибухи: мер розповів деталі обстрілу
Джерело:телеграм Олександра Сєнкевича
У Миколаєві рано-вранці 2 серпня повідомили про потужні вибухи. російські окупанти вчергове обстріляли місто.
Атака трапилася під час повітряної тривоги. Її оголосили о 3:53.
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окупанти вкотре обстріляли Миколаїв
Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що приблизно о 4:00 в місті прогриміли потужні вибухи. Їх чули в кількох районах обласного центру.
За попередніми даними, одна особа дістала поранення. Детальну інформацію про наслідки обстрілів уточнюємо,
– зазначив мер.
Зауважте, що повітряну тривогу в області скасували лише о 5:46. Адже загроза ворожого ракетного обстрілу не зникала.
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Коротко про попередній обстріл Миколаєва
- Вночі 31 липня росіяни вчергове обстріляли Миколаїв. Тоді в місті нарахували понад 10 "прильотів". Дві ворожі ракети вдалося збити системам ППО.
- Сєнкевич розповів, що це був, мабуть, найсильніший обстріл за весь час повномасштабної війни. загарбники гатили по обласному центру ледь не з першої години ночі й до п'ятої ранку.
- росіяни вдарили по Миколаєву ракетами С-300, знищивши житло місцевих жителів та магазини. Згодом в Миколаївській обласній військовій адміністрації повідомили, що пошкоджень також зазнали готель, спортивний комплекс, 2 заклади освіти, СТО та житлові будинки.
- загарбники вбили щонайменше 2 людей, а ще 3 цивільних зазнали поранень. Зокрема, під час ворожого обстрілу загинули Герой України Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.
- Вадатурський був власником найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" та розробляв маршрути експорту українського зерна.
- Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк запевнив, що загибель Вадатурського – не випадковість, а продумане вбивство. Ймовірно, його смерть пов'язана саме з питанням постачання збіжжя.
- Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва розповіла, що наступного тижня Вадатурський збирався до Туреччини.
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