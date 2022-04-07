У Миколаєві найбільш зруйнована будівля – це ОВА, – Кім
Джерело:ютуб-канал Дмитра Гордона
Віталій Кім розповів про масштаби руйнувань у Миколаївській області. Він підкреслив, що найбільше постраждала саме будівля ОВА.
Про масштаби руйнувань у Миколаївській області Віталій Кім розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону. Глава ОВА підкреслив, що не все так страшно.
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Найбільше постраждала будівля ОВА
У Миколаєві найбільш зруйнована (будівля – 24 канал) ОВА. Є багато зруйнованих лікарень, шкіл, куди вони (окупанти – 24 канал) влучали,
– зазначив він.
Дивіться повне відео інтерв'ю Віталія Кіма:
По області загалом понад 2 тисячі споруд або зруйновані повністю, або пошкоджені. Але, переконаний Віталій Кім, це не можна назвати масштабними руйнуваннями. Особливо, якщо порівнювати з Маріуполем і Києвом, Бучею та Ірпенем.
- Нагадаємо, що по будівлі Миколаївської ОВА окупанти завдали ракетного удару зранку 29 березня.
- Від ворожої атаки загинуло 36 людей. Уже стали відомими імена жертв.
- Віталій Кім зазначив, що на момент атаки його не було у споруді. Водночас глава ОВА додав, що бачив як ракета пролітала у нього над головою.
Журналіст назвав Бородянку, мабуть, найбільш зруйнованим містом на Київщині – дивіться відео: