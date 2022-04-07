У Миколаєві найбільш зруйнована будівля – це ОВА, – Кім

Віталій Кім розповів про масштаби руйнувань у Миколаївській області. Він підкреслив, що найбільше постраждала саме будівля ОВА.

Про масштаби руйнувань у Миколаївській області Віталій Кім розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону. Глава ОВА підкреслив, що не все так страшно.

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Найбільше постраждала будівля ОВА

У Миколаєві найбільш зруйнована (будівля – 24 канал) ОВА. Є багато зруйнованих лікарень, шкіл, куди вони (окупанти – 24 канал) влучали,

– зазначив він.

Дивіться повне відео інтерв'ю Віталія Кіма:

По області загалом понад 2 тисячі споруд або зруйновані повністю, або пошкоджені. Але, переконаний Віталій Кім, це не можна назвати масштабними руйнуваннями. Особливо, якщо порівнювати з Маріуполем і Києвом, Бучею та Ірпенем.

Журналіст назвав Бородянку, мабуть, найбільш зруйнованим містом на Київщині – дивіться відео: