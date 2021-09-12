У Миколаєві пасажири маршрутки побили водія фури: на місце викликали поліцію і медиків
Джерело:"Новини-N"
У Миколаєві маршрутка та фура не поділили дорогу, через що і виник конфлікт. Водій фури заблокував "суперника" на одній із зупинок і напав на нього з перцевим балончиком. Це розлютило пасажирів маршрутки.
У результаті інциденту водії опинилися у лікарні. Також постраждали ще 2 пасажирів маршрутки, але їх не госпіталізували.
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Фура заблокувала маршрутку
Спершу обидва водії сигналили одне одному, однак керманич фури вирішив діяти радикальніше. Він заблокував маршрутку на зупинці, підійшов до дверей водія і розбризкав перцевий газ.
Пасажири маршрутки обурилися діям водія фури, тому напали на нього. Той намагався сховатися у кабіні свого транспорту, однак розлючені люди знайшли його і там. Бійку змогла припинити лише поліція, яка прибула на місце інциденту.
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Як результат у водія маршрутки опіки очей та слизових оболонок носа й рота, а у водія фури травми та можливий струс мозку. Наразі триває слідство.
Останні інциденти в маршрутках
- У Дніпрі дитина отримала опіки в маршрутці через те, що був відчинений радіатор. Міська влада це заперечує.
- У Києві в маршрутці розсипався скляний люк і травмував щонайменше 2 пасажирок. Водій відмовився зупинитися та надати їм медичну допомогу.
- У Запоріжжі водій маршрутки побив 82-річного чоловіка, який намагався зайти у транспорт із сумкою. Його звільнили наступного ж дня.