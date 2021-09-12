У Миколаєві пасажири маршрутки побили водія фури: на місце викликали поліцію і медиків

12 вересня 2021 , 13:26
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Джерело:

"Новини-N"

У Миколаєві маршрутка та фура не поділили дорогу, через що і виник конфлікт. Водій фури заблокував "суперника" на одній із зупинок і напав на нього з перцевим балончиком. Це розлютило пасажирів маршрутки.

У результаті інциденту водії опинилися у лікарні. Також постраждали ще 2 пасажирів маршрутки, але їх не госпіталізували. 

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Фура заблокувала маршрутку

Спершу обидва водії сигналили одне одному, однак керманич фури вирішив діяти радикальніше. Він заблокував маршрутку на зупинці, підійшов до дверей водія і розбризкав перцевий газ. 

Пасажири маршрутки обурилися діям водія фури, тому напали на нього. Той намагався сховатися у кабіні свого транспорту, однак розлючені люди знайшли його і там. Бійку змогла припинити лише поліція, яка прибула на місце інциденту.

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Як результат у водія маршрутки опіки очей та слизових оболонок носа й рота, а у водія фури травми та можливий струс мозку. Наразі триває слідство.

Останні інциденти в маршрутках

  • У Дніпрі дитина отримала опіки в маршрутці через те, що був відчинений радіатор. Міська влада це заперечує.
  • У Києві в маршрутці розсипався скляний люк і травмував щонайменше 2 пасажирок. Водій відмовився зупинитися та надати їм медичну допомогу.
  • У Запоріжжі водій маршрутки побив 82-річного чоловіка, який намагався зайти у транспорт із сумкою. Його звільнили наступного ж дня.
Автор: Іван Магуряк