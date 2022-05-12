У Миколаєві повідомляють про вибухи: не залишайте укриттів

Ввечері 12 травня у Миколаєві почули вибухи. Інформацію про це підтвердив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

У своєму телеграмі він написав, що у місті пролунали вибухи і попросив людей залишатися в укриттях.

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На жаль, більше інформації про вибухи у Миколаєві Сєнкевич не оприлюднив. У пресцентрі оперативного командування "Південь" заявили, що на Миколаївському напрямку продовжуються серійні обстріли реактивними системами залпового вогню як наших позицій, так і промислової зони Миколаєва.

Ворог продовжує руйнувати інфраструктуру та тиснути психологічно на мирне населення, однак дух миколаївців – незламний,

– наголосили в ОК "Південь".

Окупанти обстріляли українські міста

Від початку травня ворог значно активізував обстріли по мирних містах України. Лише за 12 травня:

зранку стало відомо, що у Запоріжжі пролунав потужний вибух. Про це повідомили відразу кілька джерел. Тоді ані в місті, ані в області не лунав сигнал про повітряну тривогу.

у Полтавській області заявили про вибухи. Їх почули якраз у той час, коли у регіоні тривала повітряна тривога. Зауважимо, що інформація про вибухи на Полтавщині з'явилася о 17:11, а повітряну тривогу з'явилася о 17:08.

у тимчасово окупованому Херсоні чутно звуки вибухів. Наразі жодних даних про руйнування, жертв чи постраждалих від обстрілу немає.

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Очільник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім нагадав, що інтенсивні обстріли області тривали із 8 на 9, а також із 9 на 10 травня. Внаслідок атак є один загиблий. Крім того, відомо про 15 поранених. Найбільше в області постраждала інфраструктура.

Ворог намагався просуватися углиб Миколаївщини, однак це йому не вдалося й зона бойових дій залишилася там, де була до початку травня.

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