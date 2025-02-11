У Миколаєві пролунала серія вибухів

Росія увечері 11 лютого атакує Україну, під ударом, на жаль, опинилася Миколаївська область. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на кореспондентів Суспільного. Зауважимо, що в регіоні була оголошена повітряна тривога.

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Що відомо про вибухи у Миколаєві

На території Миколаївській області повітряну тривогу оголосили близько 22:30. Орієнтовно о 23:19 з'явилася інформація про безпілотні літальні апарати, які рухалися з північної частини Миколаївської області.

За кілька хвилин, а саме – о 23:15, оприлюднили перші повідомлення про те, що у місті чули гучні звуки.

У Миколаєві чутно звук вибуху, повідомляють кореспонденти Суспільного,

– ідеться у повідомленні журналістів.

О 23:45 вибухи прогриміли повторно. Таким чином, їхня кількість збільшилася до двох.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Наразі жодної додаткової інформації з цього приводу не оприлюднили, жодних повідомлень від міського голови або керівника обласної військової адміністрації також не було.

До слова, за кілька годин до цього Київська обласна військова адміністрація повідомляла про роботу протиповітряної оборони у регіоні, у зв'язку з чим в області чули вибухи. Подробиць також не вказали.