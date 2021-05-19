У Миколаєві третю добу розвантажують рекордну партію контрабанди: відео

У Миколаївському порту 19 травня ще досі розвантажують рекордну партію контрабанди на теплоході HAKSA. Розвантаження триває кілька днів через значну вагу вантажу.

Зловмисники намагались привезти рекордну партію контрабанди, заховавши її під цемент та гіпс. Контрабанда прибула в Україну іноземним судном

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Товару було на 13 тонн

Наразі встигли розвантажити та перевірити половину вантажу. Вивантаження та огляд призупинили через погіршення погоди.

Загальна вага товару становить 13 тонн, а суму визначать вже після перерахунку.

На кораблі були автозапчастини, взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми тощо.

Слідчі дії тривають

Правоохоронці продовжують слідчі дії та встановлюють людей, причетних до незаконної оборудки.

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