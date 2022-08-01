У Миколаєві відразу після повітряної тривоги пролунали вибухи

У Миколаєві 1 серпня чутно звуки вибухів. Перед тим в регіоні оголосили повітряну тривогу.

Мер міста Олександр Сєнкевич написав про повітряну тривогу о 16:34, а повідомлення про вибухи з'явилось від місцевих кореспондентів о 16:37. Офіційних коментарів влади поки немає.

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Як діяти

Людям треба залишатись в укриттях. Не можна виходити до відбою, про який скажуть з офіційних ресурсів. Якщо поруч немає укриття, то варто хоча б дотримуватись правил двох стін вдома. Однак слід пам'ятати, що росіяни гатять по житлових кварталах, тому це теж може бути небезпечно.

Не варто залишатись на вулиці під час тривоги. Нагадаємо, що 29 липня загарбники вгатили у людне місце, поруч із зупинкою громадського транспорту.

Крім того, суворо заборонено публікувати в мережі фото вибухів чи "прильотів". Це лише допоможе ворогу скорегувати вогонь.

Обстріли Миколаєва

Окупанти безжально обстрілюють Миколаїв та область. Зокрема, вороги вгатили по місту вночі 31 липня. Нарахували понад 10 "прильотів", ще 2 ракети збила система ППО.

На жаль, загинули щонайменше 2 людей, ще кілька – постраждали. Згодом повідомили, що жертвами ракетного удару стали власник компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина Раїса.

1 серпня, після 01:00 Миколаїв вкотре зазнав масованих обстрілів. Було пошкодження приватних будинків та подвір’їв, внаслідок чого поранення отримали троє людей. Пожежа спалахнула на території медичного диспансеру. Крім того, згорів гуманітарний склад з медичними препаратами та продовольством.

Вранці 28 липня росіяни також цинічно обстріляли цивільну інфраструктуру Миколаєва. Випустили 8 ракет. Влучання були у школи, обвалилась частина будівлі. Поранення дістав охоронець закладу. У будинках, що поруч, вибило вікна.

Обстріли Миколаєва були і 27 липня. Ворог застосовував системи залпового вогню, а також нетипові ракети С-300. Вони вдарили у промислову зону, ремонтне підприємство, а також пошкодили будівлю та приватний автотранспорт.

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