У Миколаєві є прильоти: що відомо про влучання в місті

Вночі 8 лютого з'явилася інформація про прильоти по Миколаєву. Що відомо про влучання в Миколаєві – розкаже 24 Канал.

Росіяни запустили "Шахеди" ще увечері 7 лютого. Близько півночі удар тримала Одеса – там були вибухи, працювала ППО.

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У Миколаєві є влучання: які наслідки атаки

Миколаївці, тримаємось! Тримаємо зв'язок із військовими, знаємо, де є прильоти. Про наслідки – зранку! До відбою будьте подалі від вікон,

– написав міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

Таким чином він визнав, що в місті є влучання.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім зробив загадковий пост: "Чим заважав басейн терористам – не зрозуміло". Імовірно, це натяк на місце влучання по цивільній інфраструктурі.

Є займання у приватному секторі. Служби відпрацьовують,

– додав Олександр Сєнкевич о 2:32.

За даними Віталія Кіма, станом на 2:29 8 січня в місті немає потерпілих.

Що відомо про атаку дронами по Миколаєву

Росіяни переключилися на Миколаїв фактично одразу після того, як атакували Одесу. Моніторингові канали писали, що на місто летять дрони, а відомий телеграм-канал "Николаевский Ванек" багато писав про дислокацію "Шахедів" в області. Він також визнав, що в Миколаєві є прильоти та руйнування, і пригрозив наслідками для тих, хто викладає у мережу фото та відео влучань.