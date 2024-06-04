"Їх з'їдять крокодили": Кім розповів, що очікує на тих, хто захоче відпочити на пляжі Миколаєва

Цьогоріч у Миколаївській області пляжі будуть закриті для відвідувачів. В ОВА уже застерегли всіх тих, хто захоче порушити заборону.

Втім, будуть деякі водойми на яких буде дозволено відпочивати. Про це в етері телемарафону заявив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає 24 Канал.

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Що буде із відпочивальниками, які порушуватимуть правила

Їх з'їдять крокодили. Вони не можуть порушувати правила, тому що там зона небезпечна, тобто там є і фортифікації, і міни, і таке інше. Вони (порушники – 24 Канал) не зможуть фізично це робити,

– заявив Кім.

Втім, це не стосується внутрішніх річок та водойм, адже таких заборон ніхто не видавав. Очільник ОВА заявив, що влада буде сприяти тому, щоб люди могли відпочивати на водоймах, які не є небезпечними.

"Тому нічого з ними не буде, але там де не можна, то от там точно нікого не пустять. А там, де це є безпечно, чи перевірено, ми будемо дозволяти працювати і відпочивати", – повідомив він.

За словами Кіма частина водойм буде під охороною, а до іншої "страшно їздити", адже вони розташовані в зоні обстрілів, де навіть цивільні машини обстрілюються FPV-дронами, тому там просто неможливо купатися.

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