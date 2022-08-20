Миколаїв вночі знову зазнав масованого ракетного обстрілу: росіяни гатили з ракет С-300

російські загарбники продовжують тероризувати місцеве населення. Так, регулярних обстрілів з боку окупантів зазнає Миколаїв. Не виключенням стала ніч проти 20 серпня.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, вночі, 20 серпня, орієнтовно о 03:00 Миколаїв вкотре зазнав масованого ракетного обстрілу.

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Окупанти випустили по місту ракети С-300

Наразі відомо, що ворог завдав удару по місту ракетами типу С-300. Попередньо, минулося без постраждалих. Інформація щодо пошкоджень уточнюється.

Використання росією комплексів С-300: що відомо

росія почала активно використовувати для удару зенітно-ракетні комплекси С-300. В американському Інституті вивчення війни вважають, що це може означати те, що вона вичерпує запаси потужніших ракет.

Нині росія стягує до кордонів з Україною та на окупованих територіях велику кількість нової зброї. Як повідомляє СтратКом ЗСУ, мовиться, зокрема, про транспортно-пускові контейнери із зенітно-керованими ракетами до зенітно-ракетного комплексу С-300.

Водночас ЗСУ на Півдні знищили 4 зенітно-ракетні системи С-300 та 3 склади боєприпасів ворога. Окрім того, вдалося ліквідувати 39 окупантів.

Як минула доба на Миколаївщині

Вчора, 19 серпня, протягом дня ворог обстрілював Первомайську громаду. Орієнтовно о 14:00 касетними снарядами окупанти обстріляли Первомайське. Дві людини зазнали поранень. О 17:20 та 19:20 влучення були за межами села Костянтинівка, переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.

Також 19 серпня орієнтовно о 08:00 окупанти завдали удару по Червоній Долині Широківської громади. Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Крім того, ворог обстрілював Широке:

приблизно о 22:00 19 серпня,

20 серпня, о 02:00.

Внаслідок цього були пошкоджені 3 житлових будинки. Також 19 серпня близько 22:00 були обстріли села Поляна. Влучання зафіксували переважно по відкритих територіях. Постраждалих немає.

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Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється. У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

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