Гранатомети, водомет і гранати: як чоловік продавав трофейну зброю криміналітету на Миколаївщині

У Миколаївській області чоловік збирав залишену окупантами зброю. Після цього продавав її криміналітету на "чорному ринку".

Відповідну інформацію повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України. Ліквідували канал збуту прикордонники, провівши оперативну закупку зброї та боєприпасів.

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На Миколаївщині чоловік продавав зброю криміналітету

Організував кримінальний бізнес житель Миколаївщини, який забирав зброю з районів ведення бойових дій, яку залишили окупанти,

– мовиться в повідомленні.

Після цього збував її на "чорному ринку", а "клієнтів" шукав через знайомих. Зокрема, серед представників криміналітету.

Правоохоронці провели оперативну закупку вогнепальної зброї та боєприпасів, під час якої затримали зловмисника. За їхніми даними:

чоловік хотів збути "покупцям" гранатомет, вогнемет та 20 гранат Ф-1 за 1800 доларів;

згодом ці гроші у нього вилучили правоохоронці.

Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому статтею 263 щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами,

– мовиться в повідомленні.

У МВС пояснили, що проводять досудове розслідування. За статтею обвинувачення, чоловіку загрожує 3 – 7 років позбавлення волі.



На Миколаївщині затримали чоловіка, який збував зброю на "чорному ринку" / Фото МВС

Коротко про контрабанду в Україні

13 листопада на Закарпатті в автобусі так званих "паломників" прикордонники виявили 300 ящиків сигарет. Їхня ціна – понад 6 мільйонів гривень. Автобус був повністю "упакований" сигаретами.

Ще у травні 2022 року прикордонники на Буковині пострілами зупиняли джип контрабандистів. Порушники втекли, залишивши речі в авто. В машині були пачки з цигарками.

У квітні СБУ на Черкащині перехопила вантажівку, яка везла "особливе замовлення" з Донецької області до Росії. У ній були комплектуючі до військового обладнання.

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