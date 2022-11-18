Гранатомети, водомет і гранати: як чоловік продавав трофейну зброю криміналітету на Миколаївщині

18 листопада 2022 , 12:43
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Джерело:

МВС України

У Миколаївській області чоловік збирав залишену окупантами зброю. Після цього продавав її криміналітету на "чорному ринку".

Відповідну інформацію повідомили в Міністерстві внутрішніх справ України. Ліквідували канал збуту прикордонники, провівши оперативну закупку зброї та боєприпасів. 

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На Миколаївщині чоловік продавав зброю криміналітету

Організував кримінальний бізнес житель Миколаївщини, який забирав зброю з районів ведення бойових дій, яку залишили окупанти,
 – мовиться в повідомленні. 

Після цього збував її на "чорному ринку", а "клієнтів" шукав через знайомих. Зокрема, серед представників криміналітету.

Правоохоронці провели оперативну закупку вогнепальної зброї та боєприпасів, під час якої затримали зловмисника. За їхніми даними:

  • чоловік хотів збути "покупцям" гранатомет, вогнемет та 20 гранат Ф-1 за 1800 доларів;
  • згодом ці гроші у нього вилучили правоохоронці.

Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченому статтею 263 щодо незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами,
– мовиться в повідомленні. 

У МВС пояснили, що проводять досудове розслідування. За статтею обвинувачення, чоловіку загрожує 3 – 7 років позбавлення волі. 


На Миколаївщині затримали чоловіка, який збував зброю на "чорному ринку" / Фото МВС

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Автор: Діана Квасневська