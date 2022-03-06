На Миколаївщині під час обстрілів загинула мирна людина

Російські окупанти продовжують гатити по мирному населенню. Так, на Миколаївщині 5 березня загинула одна цивільна людина.

Трагедія трапилась у селі Баловне Костянтинівської громади. Про це повідомив заступник сільського голови Олександр Гриценко.

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Ворог вже не вперше під Миколаєвом цинічно обстрілює будинки мирних жителів та підприємства. Під обстріл 5 березня потрапило і село Радісний Сад, без жертв не обійшлося.

Однак Збройні сили України дають гідну відповідь ворогу та знищують його техніку. Зокрема добряче дісталося одному з рашистських гелікоптерів. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім показав фото розбитого гвинтокрила.

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