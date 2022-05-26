На Миколаївщині під обстріл росіян потрапили жінки, які пасли корів: одна з них загинула

Російські загарбники продовжують цинічно гатити по Миколаївській області. Так після останнього ворожого обстрілу серед цивільного населення є поранені та 1 загибла.

Про це повідомили у Миколаївській обласній раді. У відомстві зазначили, що зараз від російських загарбників найбільше потерпає Миколаївський та Баштанський райони, зокрема Березнегуватська та Широківська громади.

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Жінки займались своїми справами

Зазначається, що жертвами останнього ворожого обстрілу стали 2 жінки. Вони випасали худобу поблизу населеного пункту Березнегувате, коли окупанти почали атакувати.

На околицях Березнегуватого під обстріл потрапили 2 жінки, які просто пасли корів. Одна загинула на місці, іншу госпіталізували до лікарні,

– повідомили в обласній раді.

Скільки постраждали за добу

Водночас в облраді зауважили, що за минулу добу, 25 травня, у Миколаївській області внаслідок воєнних дій отримали поранення 14 людей. Як додали у відомстві, на щастя, дітей серед постраждалих немає.

Усіх постраждалих доправили в медичні заклади, де вони отримують необхідну допомогу. Загалом, у миколаївських лікарнях перебуває 177 громадян, що постраждали від атак окупантів,

– мовиться в повідомленні.

Також в облради додали, що внаслідок російських обстрілів у області знову зруйновані житлові будинки. Крім того, пошкоджені, щонайменше, 4 соціальні об'єкти.

Ситуація на Миколаївщині: останнє

В оперативному командуванні "Південь" повідомили, що російські окупанти протягом минулої доби намагались просунутись в сторону Миколаєва. Однак у відомстві наголосили, що всі спроби загарбників провалились.

Речник Міністерства оборони України, полковник Збройних Сил України Олександр Мотузяник заявив, що російські військові хочуть наступати на Миколаївському та Криворізькому напрямках. Він наголосив, що для цього окупанти зараз активно підсилюють свої позиції особовим складом та технікою.

За минулу добу, 25 травня, Збройні Сили України ліквідували в південних областях близько 20 ворожих військових. Крім того, скільки наші бійці змогли поранити – невідомо.

Генерал-майор ЗСУ, керівник оборони Миколаєва під час вторгнення Росії до України у лютому – березні 2022 року Дмитро Марченко розповів, як Росія хотіла захопити Миколаїв. Він повідомив, яку саме тактику хотіли застосувати ворожі війська.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що комендантська година в місті стала коротшою на 2 години. Крім того, послабили продаж алкогольних напоїв.

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