На Миколаївщині ворог вдарив по порту, а також поцілив в авторинок

Окупанти завдали масований ракетний удар по Півдню України. Війська агресора вдарили в портову інфраструктуру на Миколаївщині, а також поцілили в авторинок.

Ворог атакував з Чорного моря та окупованої Херсонщини

В пресслужбі ОК "Південь" зранку 26 липня розповіли, що окупанти масованим ракетним ударом атакували Південь із застосування авіації з напрямку Чорного моря.

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Як повідомили в командуванні, на Миколаївщині ворог атакував портову інфраструктуру.

Окрім того, росіяни з тимчасово окупованої Херсонщини вдарили ЗРК С-300 по Миколаївському району. Унаслідок обстрілу є влучання в авторинок та інші відкриті території передмістя.

Наразі інформація по масштабах руйнувань та постраждалих уточнюється.

В ОК "Південь" додали, що на Одещині є влучання в приватні будівлі прибережних сіл з наступним загоранням. Повідомляється, що окупанти завдали удару ракетами повітряного базування.

Унаслідок обстрілу Миколаєва та області немає жертв

Масований удар по Миколаєву 26 липня прокоментував глава Миколаївської ОВА Віталій Кім. Він повідомив, що, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Кім підтвердив, що відбулося потрапляння боєприпасів та їх уламків в об'єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство.

Також на околицях міста є "прильоти" ракет повітряного базування. Водночас, як написав Кім, окупанти здійснили спробу вразити портову інфраструктуру Миколаєва.

У Миколаївському районі, за словами Кіма, під вогнем ворога опинився об'єкт інфраструктури. У Баштанському районі окупанти обстріляли село Червона Долина, але влучання були поза межами села.

Ранковий обстріл Миколаєва: відео

росія 26 липня обстріляла українські міста

У ніч проти 26 липня у багатьох регіонах України знову було неспокійно. Окрім Миколаєва, російські загарбники знову атакували Нікопольський район у Дніпропетровській області. Вибухи пролунали за декілька хвилин до оголошеної тривоги.

Вже котрий день під вогнем окупантів Харків: під ранок 26 липня росіяни знову обстріляли місто. За словами мера Харкова Ігоря Терехова, був "приліт" у цивільні об'єкти.

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