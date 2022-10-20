На Миколаївщині за ніч знищили 14 дронів-камікадзе

Окупанти вночі 20 жовтня атакували Миколаївську область безпілотниками-камікадзе "Shahed-136". Сили ППО збили 14.

Так, 9 дронів збили силами та засоби ППО командування "Південь" Повітряних Сил ЗСУ. По 2 безпілотники знищили воїни Військово-Морських Сил та Нацгвардії, ще один – поліцейські.

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Деякі дрони влучили

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що 4 дрони поцілили в один з навчальних закладів міста. Ще один безпілотник впав на закриту приватну територію. Вналсдіок цього виникли 2 пожежі на відкритих територіях, які швидко ліквідували. Без жертв та постраждалих.

Зауважимо, минулої ночі, 19 жовтня, окупанти також запускали іранські дрони-камікадзе на Миколаївську область. Збили 13 безпілотників. 11 дронів Shahed-136 ліквідувала ППО, 1 – нацгвардійці, ще 1 – прикордонники.

Вночі 18 жовтня захисники знешкодили 5 дронів-камікадзе, що летіли над Миколаївщиною.

Обстріли в області

Вночі ворог завдавав ударів з міномету в напрямку Очаківського порту, його акваторії та по морських шляхах.

У Баштанському районі окупанти обстрілювали території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади.

19 жовтня росіяни обстріляли Широківську громади, внаслідок чого один будинок зруйновано та ще один пошкоджено. Постраждалих немає.

Атаки дронами-камікадзе

Росіяни активно застосовують для атак по українських містах іранські дрони-камікадзе. Зокрема, окупанти запускали їх під час повітряної тривоги вдень 19 жовтня. Згодом у Повітряному командуванні "Центр" повідомили, що системи ППО ліквідували 12 ворожих цілей ворога, серед них – 8 безпілотників.

Дрони завдали удару по підприємству у Чернігові. Обійшлось без жертв, але були травмовані. Зокрема, 3 поранених забрали до лікарні, двоє з них – були у важкому стані в реанімації.

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Перший випадок збиття іранського дрона-камікадзе на території України зафіксували 13 вересня 2022 року у місті Куп'янськ. Станом на 19 жовтня повідомляли, що вже знешкодили 223 "Shahed-136".