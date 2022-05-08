Миколаївщину росіяни обстрілювали ракетами та "Смерчами": є руйнування та постраждалі

Російські загарбники продовжують обстрілювати українські міста. Зокрема, 7 травня окупанти випустили по Миколаївщині 4 крилаті ракети.

Також населені пункти області обстрілювали зі "Смерчів". Вороги пошкодили житлові будинки.

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Окупанти обстріляли Миколаївщину ракетами та "Смерчами"

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що 7 травня на лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях окупанти не проявляли активності. Водночас не припинялися ворожі ракетні удари та артилерійські й мінометні обстріли.

Зокрема, загарбники випустили по Миколаївщині 4 крилаті ракети. Окрім цього, вороги тричі атакували Миколаїв і передмістя реактивними системами залпового вогню "Смерч".

Вкриваючи вогнем об'єкти інфраструктури, ворог руйнує і житлові будинки, і малий бізнес, і культурну спадщину, і найцінніше – людські життя,

– додали в ОК "Південь".

На жаль, внаслідок ворожих обстрілів є постраждалі.

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Коротко про ситуацію на Миколаївщині

Приблизно о 23:00 7 травня з'явилася інформація про вибухи у Миколаєві. Місцевих жителів закликали не залишати укриттів.

Перед цим, приблизно о 17:45, міський голова Олександр Сєнкевич повідомив про черговий "приліт". Ворожа ракета приземлилася у нежитловому районі міста.

Того ж дня загарбники обстріляли філію Миколаївобленерго. Під час обстрілу там перебували понад 20 працівників. Він трапився без оголошення повітряної тривоги.

Окрім цього, загарбники раніше зруйнували водогін, тож жителі Миколаєва наразі не мають води.

Титулована тенісистка Леся Цуренко вирішила їм допомогти та надіслала на рахунок благодійного фонду "Світлі люди" чималу суму для закупівлі питної води.

Сєнкевич розповів, що 6 травня у Миколаєві почали наповнювати резервуари в різних районах міста водою з річки Південний Буг. Перед цим вона проходить процес очищення.

Дивіться звернення від представника ОК "Південь":

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