Миколаївська область повністю звільнена від окупантів, – Костенко

Українські захисники повністю звільнили від російських окупантів Миколаївську область. Воїни вибили загарбників зі Снігурівки, яка була останнім селище, де перебували росіяни.

Про звільнення Миколаївщини повідомив депутат України, секретар оборонного комітету Верховної Ради, військовий ЗСУ Роман Костенко.

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За його словами, наразі триває зачистка окупантів у Снігурівці, але селище повністю під контролем ЗСУ.

Шановні українці, перебуваю в центрі міста Снігурівка. Його звільнено нашими силами оборони. В цей час проходить зачистка міста. Це останнє місто, яке утримувалось противником, яке належить до Миколаївської області,

– повідомив Костенко.

Водночас офіційного підтвердження звільнення Миколаївщини не було ні від керівника обласної військової адміністрації Миколаївщини Віталія Кіма, ні від Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за даними аналітиків DeepState, на Миколаївщині потрібно звільнити ще близько 10 селищ.

Зокрема, Кінбурнська коса – досі під контролем загарбників, а це теж Миколаївська область. Тож, наразі слід очікувати офіційних підтверджень щодо звільнення Миколаївщини.

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Водночас голова Офісу Президента Андрій Єрмак інтригує у соцмережах. Майже одночасно з відеозверненням Костенка, він написав, що "невдовзі слід очікувати хороших новин".