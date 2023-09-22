Скандал у військовій частині у Миколаївській області: трьох бійців побили биткою

Український військовослужбовець Костянтин Довгий розповів про інцидент, що трапився з ним в одній із військових частин у Миколаївській області. Так, чоловік та ще двоє інших бійців отримали поранення від сержанта.

Для ударів цей сержант застосував битку. Інцидент трапився під час шикування у цій військовій частині.

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Що відомо про скандал у військовій частині на Миколаївщині

Військовий Костянтин Довгий перебуває на активній службі з вересня 2022 року. На жаль, він не зміг потрапити на передову через поранення ноги, яке отримав під час навчання на навідника САУ.

Після реабілітації в Одесі чоловік поновився на службі в роті запасу однієї з бригад ЗСУ. Однак між ним і керівництвом виникла напруга, яка призвела до конфліктів. Зокрема, історія з його побиттям трапилася 11 серпня 2023 року.

"На шикування вивели. Назвав якесь прізвище. Це з новоприбулих, не пам'ятаю. (Сержант. – 24 Канал) поставив його перед строєм і сказав, що надійшла скарга, що він чіплявся до дівчинки неповнолітньої, погрожував матері цієї дівчинки", – розповів Довгий.

Далі з цього бійця зірвали хрестик та шеврон. А сам сержант, на ім'я Олександр Тірон, почав бити його биткою.

Він з усієї сили вдарив його по нозі в коліно. Всі в строю почали казати: "Навіщо?" Я єдине, що сказав: "Не бий його". Він каже: "Я цього чекав". І підходить до мене, биткою б'є мені по животі. І потім почав бити. Я тут закривав голову. В мене гематома, тут в мене ґуля,

– зазначив військовий.

Зрештою Довгий попросив заступника з морально-психологічного забезпечення Ярослава Гуменюка викликати Військову службу правопорядку, на що отримав відмову. Водночас військовослужбовець стверджує, що після інциденту і розголосу сержант Тірон погрожував йому та іншим потерпілим.

Що кажуть про цей інцидент у поліції

Журналісти видання звернулися за відповіддю до поліції, яка підтвердила, що звернення Костянтина Довгого було офіційно внесено до журналу єдиного обліку. Крім того, його також внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань, оскільки в ньому є попередні ознаки кримінального правопорушення – умисного нанесення легких тілесних ушкоджень.

У відповідь на розслідування, яке триває, пресофіцер бригади відмовився давати будь-які заяви щодо інциденту. Так само командир роти, який під час події був у відпустці, також відмовився від коментарів. При цьому контактну інформацію фігурантів сержанта пресслужба не розголошує.

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