Мікропротест: у російській Казані активісти поставили антивоєнні цінники у магазинах

У російській Казані активісти поставили антивоєнні цінники у магазинах. На кожному листку написали заклики зупинити війну.

Відповідні фото опублікували у телеграмі. До речі, там війну таки називають війною, хоч Путін заборонив це робити на так званому "законодавчому" рівні.

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Люди на цінниках закликали припинити війну

У Казані активісти замінили цінники у магазинах на антивоєнні заклики,

– мовиться у повідомленні.

Також там пригадали, мовляв, згадають бабусь, які побачать чай за 1998 рублів. Насправді "1998" – це рік, максимуму якого досягла інфляція в країні за крайній тиждень.

Росіяни опублікували фото з мініпротестом / Фото телеграм Двач

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