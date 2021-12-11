Мілітаризація триває: Росія відправила в окупований Крим екіпаж малого ракетного корабля
Джерело:ТАСС
Росія продовжує мілітаризацію окупованого Кримського півострова. Туди 11 грудня з Новоросійська прибув екіпаж малого ракетного корабля "Циклон".
Видання з посиланням на повідомлення Чорноморського флоту Росії пише, що екіпаж корабель прибув в окупований Крим "для продовження державних випробувань".
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У Крим прибув російський малий ракетний корабель
Екіпаж нового малого ракетного корабля "Циклон" проєкту "Каракурт" здійснив перехід з Новоросійська до Севастополя,
– йдеться у повідомленні.
Цей корабель збудували на суднобудівному заводі "Затока" в Керчі. Опісля випробувань Росія планує включити "Циклон" до складу з'єднання кораблів Чорноморського флоту.
До слова, на території окупованого Криму держава-агресорка будує також кораблі "Аскольд" та "Амур", які теж ввійдуть до її флоту.
Війська Росії біля українських кордонів: що відомо
- За інформацією української розвідки, поблизу кордону України перебувають понад 94 тисячі російських військових, які можуть піти у наступ вже у січні – лютому 2022 року. Міжнародні ЗМІ заявили, що у випадку ескалації чисельність ворожого війська може зрости до 175 тисяч людей. Згодом це підтвердив міністр оборони Олексій Резніков.
- Наразі скупчення військ біля України тривають. За даними Пентагону, після розмови Джо Байдена з Володимиром Путіним деескалація не почалася.
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