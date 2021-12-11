Мілітаризація триває: Росія відправила в окупований Крим екіпаж малого ракетного корабля

Росія продовжує мілітаризацію окупованого Кримського півострова. Туди 11 грудня з Новоросійська прибув екіпаж малого ракетного корабля "Циклон".

Видання з посиланням на повідомлення Чорноморського флоту Росії пише, що екіпаж корабель прибув в окупований Крим "для продовження державних випробувань".

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У Крим прибув російський малий ракетний корабель

Екіпаж нового малого ракетного корабля "Циклон" проєкту "Каракурт" здійснив перехід з Новоросійська до Севастополя,

– йдеться у повідомленні.

Цей корабель збудували на суднобудівному заводі "Затока" в Керчі. Опісля випробувань Росія планує включити "Циклон" до складу з'єднання кораблів Чорноморського флоту.

До слова, на території окупованого Криму держава-агресорка будує також кораблі "Аскольд" та "Амур", які теж ввійдуть до її флоту.

Війська Росії біля українських кордонів: що відомо

За інформацією української розвідки, поблизу кордону України перебувають понад 94 тисячі російських військових, які можуть піти у наступ вже у січні – лютому 2022 року. Міжнародні ЗМІ заявили, що у випадку ескалації чисельність ворожого війська може зрости до 175 тисяч людей. Згодом це підтвердив міністр оборони Олексій Резніков.

Наразі скупчення військ біля України тривають. За даними Пентагону, після розмови Джо Байдена з Володимиром Путіним деескалація не почалася.

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