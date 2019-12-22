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      Милованов озвучив основні завдання на 2020 рік

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      Милованов назвав головні реформи на 2020 рік / Liga.net

      Головне завдання Мінекономіки – розібратися, що відбувається в підвідомчих галузях і виділити основні напрямки реформ. Інші великі цілі – залучення інвестицій та боротьба з корупцією.

      Перші 80 приватизованих підприємств пере дадуть Фонду держмайна для завершення процесу. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов під час візиту до Харкова, повідомляє "Укрінформ".

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      Милованов додав, що разом з тим скасовано загальний список підприємств, які не підлягають приватизації

      В цей (новий) список не увійдуть тільки ті підприємства, які складуть Фонд національного багатства, включаючи природні монополії,
      – сказав він.

      Створення реєстру земель

      Міністр вважає, що нардепи від "Слуги народу" "жваво ставляться" до необхідних змін законопроєктів щодо ринку землі, бо вже внесли велику кількість поправок.

      "При цьому є ясне розуміння, що розпочати реформування потрібно зі створення реєстру земель", – сказав він.

      13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. До проєкту закону подали приблизно 5 тисяч правок, які можуть затягнути розгляд документа на місяці. Більше новин за посиланням

      Корупція в управлінських структурах

      Серед пріоритетних напрямів Милованов визначив і подальшу боротьбу з корупцією.

      Про корупцію, зокрема, в управлінських структурах. Тридцять років поспіль директори "заносили" в уряд гроші за підтримку підприємств, а тепер настав такий час, що вони не знають, куди треба заносити. Ця практика йде, і це хороший знак,
       – пояснив міністр.

      Інвестиції та перешкоди

      Милованов заявив, що при плануванні завжди "є небезпека виникнення перешкод" – це стосується і 2020 року. Водночас серед головних завдань для відомства міністр назвав залучення інвестицій.

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      "Простий приклад: Україна – найбільший виробник пшениці, а треба ще стати і найбільшим виробником макаронів, щоб і цю марку знали у світі", – додав Милованов.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Тимофій Милованов Ринок землі Корупція Реформи Приватизація
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