Милованов озвучив основні завдання на 2020 рік

Головне завдання Мінекономіки – розібратися, що відбувається в підвідомчих галузях і виділити основні напрямки реформ. Інші великі цілі – залучення інвестицій та боротьба з корупцією.

Перші 80 приватизованих підприємств пере дадуть Фонду держмайна для завершення процесу. Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов під час візиту до Харкова, повідомляє "Укрінформ".

Важливо: У Кабміні хочуть змінити податок на землю – хто від цього виграє та що це означає

Милованов додав, що разом з тим скасовано загальний список підприємств, які не підлягають приватизації

В цей (новий) список не увійдуть тільки ті підприємства, які складуть Фонд національного багатства, включаючи природні монополії,

– сказав він.

Створення реєстру земель

Міністр вважає, що нардепи від "Слуги народу" "жваво ставляться" до необхідних змін законопроєктів щодо ринку землі, бо вже внесли велику кількість поправок.

"При цьому є ясне розуміння, що розпочати реформування потрібно зі створення реєстру земель", – сказав він.

13 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт 2178-10. Документ скасовує заборону на купівлю та продаж земель сільськогосподарського призначення з 1 жовтня 2020 року. До проєкту закону подали приблизно 5 тисяч правок, які можуть затягнути розгляд документа на місяці. Більше новин – за посиланням.

Корупція в управлінських структурах

Серед пріоритетних напрямів Милованов визначив і подальшу боротьбу з корупцією.

Про корупцію, зокрема, в управлінських структурах. Тридцять років поспіль директори "заносили" в уряд гроші за підтримку підприємств, а тепер настав такий час, що вони не знають, куди треба заносити. Ця практика йде, і це хороший знак,

– пояснив міністр.

Інвестиції та перешкоди

Милованов заявив, що при плануванні завжди "є небезпека виникнення перешкод" – це стосується і 2020 року. Водночас серед головних завдань для відомства міністр назвав залучення інвестицій.

Читайте також: Милованов назвав серйозну загрозу для економіки без ринку землі

"Простий приклад: Україна – найбільший виробник пшениці, а треба ще стати і найбільшим виробником макаронів, щоб і цю марку знали у світі", – додав Милованов.