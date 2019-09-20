Милованов озвучив умови запуску прозорого ринку землі в Україні

Для того, аби прозорий ринок землі сільськогосподарського призначення успішно стартував в Україні, потрібно чітко усвідомити, хто саме контролює ці землі та хто є кінцевими власниками.

Про це міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов розповів в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

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Міністр зауважив, що на сьогодні ринок землі вже фактично діє, однак він є не прозорим, а доступ до нього мають лише певні особи через схеми та великі гроші.

Не йдеться про створення ринку. Мовиться про створення прозорого ринку нарешті. Потрібно дві речі забезпечити. Потрібно зрозуміти, хто є кінцевими власниками. Знаємо, що є тіньовий чи напівлегальний ринок оренди. Ми не знаємо, хто є кінцевим власником,

– сказав Милованов

Він наголосив, що цей момент є ключовим та особливо гострим зараз, в момент, коли Україна перебуває в стані війни. Все тому, що не завжди зрозуміло, хто є кінцевим власником компанії (на папері української) яка масово бере в оренду землю у людей.

Саме тому уряд планує під час запуску ринку землі запустити систему моніторингу чи перевірки покупців та продавців землі.

Що відомо про ринок землі?В Україні діє заборона на продаж та відчуження земель сільськогосподарського призначення. ВРУ продовжила мораторій на продаж до 1 січня 2020 року.



В уряді планують відкрити ринок землі з 1 жовтня 2020 року. Планується, що купити землю зможуть лише українські громадяни або українські компанії. Водночас, купити державну і комунальну землю можна буде на публічних прозорих торгах. Ті, хто орендують ділянку, матимуть змогу викупити землю в першу чергу.