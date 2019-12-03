Милованов пояснив, чого держава не може зробити з підприємствами
Держава може лише змінити своїх представників в управлінні підприємствами. Однак усі питання щодо управління і розвитку вирішують наглядові ради.
Наглядові ради несуть відповідальність за те, як працює підприємство. Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у програмі "Свобода слова"
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Міністр наголосив, що "є реформа корпоративного врядування, тому в нас немає процесу бездумного".
Ми тільки маємо право, як держава, замінити державних представників (в управлінні держпідприємством – 24 канал). Це все, що ми можемо зробити. Все інше роблять наглядові ради,
– додав міністр.
Милованов зазначив, що на особливо важливих підприємствах аналізується, наскільки якісною є робота наглядових рад і керівництва.
Зміни на держпідприємствах
- Відомство ухвалило рішення про звільнення 47 керівників держпідприємств та державних службовців категорії "А", про це Милованов повідомляв раніше.
- На всі позиції призначили виконувачів обов'язки. Такий процес Милованов назвав "перезавантаженням влади". Зазначимо, категорія "А" – вищий корпус державної служби.
- Мінекономіки також передало на приватизацію 339 державних підприємств. Жодне з них не є стратегічним, але всі перебувають у критичному стані.
- Загалом до кінця року за рекомендацією президента передати на приватизацію планують 500 держпідприємств.