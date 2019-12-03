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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ СНІГ В УКРАЇНІ

      Милованов пояснив, чого держава не може зробити з підприємствами

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      Немає бездумного процесу, – Милованов про вплив держави на підприємства / Liga.net

      Держава може лише змінити своїх представників в управлінні підприємствами. Однак усі питання щодо управління і розвитку вирішують наглядові ради.

      Наглядові ради несуть відповідальність за те, як працює підприємство. Про це сказав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у програмі "Свобода слова"

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      Міністр наголосив, що "є реформа корпоративного врядування, тому в нас немає процесу бездумного".

      Ми тільки маємо право, як держава, замінити державних представників (в управлінні держпідприємством – 24 канал). Це все, що ми можемо зробити. Все інше роблять наглядові ради,
      – додав міністр.

      Милованов зазначив, що на особливо важливих підприємствах аналізується, наскільки якісною є робота наглядових рад і керівництва.

      Зміни на держпідприємствах 

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Гроші Тимофій Милованов
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