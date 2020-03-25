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      Милованов: Якби прийняли "антиколомойський" законопроєкт, могли б дати виплати в час пандемії

      - Читать новость на русском
      Тимофій Милованов / 24 канал

      Якби Україна підписала угоду з МВФ, прийнявши антиколомойський законопроєкт, то зараз мала би гроші для прямих виплат під час пандемії коронавірусу.

      Адже вже через місяць більше ніж половина українців не матимуть грошових запасів. Про це в ексклюзивному коментарі 24 каналу у програмі "Що це було" зазначив ексміністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов.

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      ► Чому потрібні прямі виплати

      За його словами, в новому уряді немає макроекономістів, однак він сподіваюся, що все ж таки будуть прийняті правильні рішення. 

      Ми бачимо, що певні податки скасовуються. Бізнесу це не дуже допомагає. Якщо немає  бізнесу, то немає і податків. Бізнесу, щоб вижити, вже зараз потрібні гроші, щоб платити зарплати. А не зменшення податків наприкда ЄСВ. Так само і людям,
      – пояснив Милованов.

      Він додав, що за дослідженням компанії "Градус", яке вийшло 25 березня, 57% людей зараз мають грошей максимум на 4 тижні. Таке опитування проводили серед користувачів мобільного зв'язку, тобто не серед найбідніших.

      "Тобто через 4 тижні більше половини українців не будуть мати грошей, щоб купувати їжу. Тому зараз їм потрібні гроші. Потрібно робити прямі виплати", – сказав ексміністр.

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      ► Де взяти гроші для прямих виплат

      Милованов пояснив, якщо б продовжувалася приватизація, то можна було б брати гроші з неї. Однак зараз це не кращий варріант. Також, якби не пригальмувалася реформа ринку землі, то гроші можна було б отримати з розпаювання.

      Той механізм, який, на жаль, залишається зараз – це механізм МВФ, Світового банку, ЄБРР (Європейського банку реконструкції та розвитку – 24 канал) та інших міжнародних фінустанов. На жаль, це можна було б досягти досить давно. Потрібно було прийняти законопроєкт, який називають "антиколомоським",
      – наголосив Милованов.

      Він додав, що насправді законопроєкт більш широкий: він проти того, щоб банки, з яких їх власники вивели гроші шахрайськими методами, поверталися до них назад; і щоб цим власникам через певну корупцію в судах поверталися гроші.

      Чому законопроєкт називають "антиколомойським"Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного "Приватбанку" в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським.

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      Автор: Євгенія Моторевська, Сергій Лещенко
      Теги: Новини України Новини політики Коронавірус в Україні Гроші Транш МВФ Коронавірус Covid-19 МВФ
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