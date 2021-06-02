Милованова обрали головою наглядової ради Укроборонпрому

Тимофій Милованов став новим головою наглядової ради Укроборонпрому. Тиждень тому радник голови Офісу Президента указом Зеленського увійшов до складу ради.

1 червня 2021 відбулося засідання оновленого складу наглядової ради. На зустріч прийшли усі члени наглядового органу, а також керівництво концерну. Голову обрали одностайним рішенням.

До слова Є багато співпраці з "Укроборонпромом", – Милованов відповів на закиди в корупції

Кадрові зміни у наглядовій раді Укроборонпрому

Нещодавно, 22 травня, Володиимр Зеленський змінив склад наглядової ради Укроборонпрому. Указом він призначив нових членів наглядової ради:

Тимофія Милованова;

Олександра Носова;

Ростислава Шурму.

Іншим указом Зеленський припинив повноваження голови наглядової ради Володимира Горбуліна, та членів Валерія Іващенка та Ентоні Тетера. Щодо причин такого рішення офіційної інформації не було.

Функції наглядової ради Укроборонпрому

Наглядова рада Укроборонпрому є вищим органом управління концерном. До її повноважень належить:

затвердження стратегії розвитку та напрямів діяльності;

контроль за виконанням покладених завдань у сфері ОПК;

захист інтересів держави.

Що відомо про Тимофія Милованова