У ЄС відповіли, як довго Україні чекати на половину від обіцяного мільйона снарядів

Європейський Союз планує передати Україні 52% від обіцяного мільйона артилерійських снарядів. Статися це має вже до березня 2024 року.

Верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна отримає 524 000 снарядів з обіцяного мільйона. Це становить половину від запланованого обсягу допомоги.

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Амбітна мета ЄС для України

Боррель визнав, що мета, встановлена минулого року, була дуже амбітною, але наголосив на важливості підтримки України в її боротьбі. Він також зазначив, що не всі країни-члени ЄС вже зробили свій внесок у цю ініціативу.

Ми знаємо, що на передовій йде запекла битва, що нашим українським друзям терміново потрібно більше боєприпасів і що ми далеко від мети. Проте ми також з самого початку знали, що мета, поставлена ​​минулого року, була дуже амбітною,

– заявив Боррель.

Він також висловив занепокоєння через дефіцит боєприпасів у світі та проблеми в ланцюжку постачання, які спричинили затримки. Однак, за його словами, Європейське оборонне агентство вже підписало 60 рамкових контрактів з виробниками для спільної закупівлі боєприпасів.

"Я передав чітке повідомлення державам-членам, що нам потрібно робити більше і швидше. У нас ще є вільні потужності на 1,5 мільярда євро, які ми можемо освоїти, і я закликав країни-члени ЄС розміщувати більше замовлень", – наголосив Боррель.

Контекст

Ще у березні 2023 року ЄС взяв на себе зобов'язання надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів протягом року. Виконати обіцянку, як зараз зрозуміло, було технічно неможливо.

Крім того, наразі Євросоюз визнає, що може не встигнути передати всі обіцяні боєприпаси до березня 2024 року. Однак поступовими партіями Збройні Сили таки отримуватимуть боєприпаси.

Тьєррі Бретон, єврокомісар з питань внутрішнього ринку, заявив, що виробничий потенціал ЄС може становити понад мільйон снарядів до весни 2024 року, але для передачі потрібне рішення, якого поки що немає.

Ця ініціатива ЄС є частиною ширшої підтримки України у боротьбі з російською агресією. За словами Борреля, необхідність у боєприпасах є критичною, і Європа має намір виконати свої зобов'язання, попри усі виклики.