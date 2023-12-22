Доволі реалістична мета, – Катков сказав, чи може змінити мільйон дронів ситуацію на фронті

FPV-дрони грають дуже важливу роль у бойових діях під час війни Росії проти України. Ба більше, вони змінили тактику ЗСУ на фронті. Розуміючи нашу потребу у БпЛА, Володимир Зеленський озвучив амбітні плани України виготовити у 2024 році 1 мільйон дронів.

Військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков розповів 24 Каналу, що ці плани не виглядають вкрай амбітними, враховуючи, яку кількість дронів зараз виготовляють в Україні щомісяця. Водночас амбітним проєктом стало б створення "Фабрики дронів".

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Виникне питання з комплектуючими

Зараз в Україні виробляється приблизно 50 тисяч дронів на місяць, а щоб досягти позначки 1 мільйон на рік, потрібно збільшити кількість виготовлення дронів на місяць до 83 тисяч.

Це збільшення не кратне і не у рази, а трохи більше, ніж у півтора раза. Це доволі реалістична мета, навіть на поточній виробничій базі,

– наголосив військовий експерт.

FPV-дрони наразі виробляються в Україні за допомогою ручної пайки. Якщо ж збільшити виготовлення БпЛА у рази, то доволі важко буде вручну випускати таку кількість. У цьому випадку доведеться налагоджувати, умовно кажучи, "фабрику дронів" – промислове виробництво, яке ще й здешевить його завдяки механізації та автоматизації.

Збільшення виготовлення дронів у рази також спричинить проблеми з комплектуючи. Не секрет, що росіяни також виготовляють свої FPV-дрони і з тих самих деталей китайського виробництва, що й українці.

"Чим більше дронів вироблятиметься в Україні, а також в Росії, тим гостріше постане питання з постачання комплектуючих у великих об'ємах. Адже 1 мільйон FPV-дронів – це 4 мільйони двигунів (навіть більше через можливий брак), 1 мільйон камер та величезна кількість мікроелектроніки, а також усього іншого", – пояснив головний редактор Defense Express.

Потрібно виробляти значно більше

FPV-дрони мають величезне значення як засіб ураження противника. Також у Міноборони зазначали, що певний брак боєприпасів буде компенсуватися застосуванням FPV-дронів . Водночас ці БпЛА не зможуть замінити артилерію. Однак FPV-дрони можуть зняти певний тягар з артилерії як основної вогневої сили в обороні та при наступі.

Щодо потреби у дронах на фронті, то, за словами Каткова, важко спрогнозувати, чи змінить 1 мільйон БпЛА ситуацію на фронті.

Варто зауважити, що Росія вкладає великі кошти у виготовлення FPV-дронів. За інформацією ЗМІ, їхні потужності у виробництві дронів у 6 разів переважають українські. В Росії можуть залучити до цього процесу більшу кількість людей через те що, країна має більшу чисельність населення.

"В цій ситуації Україні можливо потрібно рухатись значно швидше у виробництві FPV-дронів та говорити про виготовлення не 1 мільйону, а про кратне збільшення кількості БпЛА, що виробляються", – наголосив Олег Катков.

Заяви Володимира Зеленського щодо дронів