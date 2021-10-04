Мільйонні збитки для держави: поліція викрила схему розкрадання грошей "Укрхімтрансаміаку"
4 жовтня 2021 , 19:04Читать новость на русском
Джерело:МВС
Департамент стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції викрили нелегальну схему службовців "Укрхімтрансаміаку". Вони розкрадали гроші держпідприємства.
За даними слідства, службовці придбали обладнання для підприємства за цінами, які були значно вищими за ринкові. Усе відбувалося під час проведення публічних закупівель.
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Посадовці здійснювали маніпуляції із тендерною документацією. Внаслідок цього держава зазнала мільйонних збитків.Довідка. За привласнення, розтрату чи заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем передбачене ув'язнення на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися окремою діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генпрокурора.
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Розкрадання грошей: останні новини
- Служба безпеки Україні викрила злочинну діяльність керівників 2 комерційних структур. Вони організували схему привласнення державних грошей, яка завдала збитків на понад 3 мільйони гривень.
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